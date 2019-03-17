Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Ülkeyi yönetirsem faizleri sıfıra indireceğim" dedi.

MYP lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, partisinin il ve ilçe kongrelerini tamamlayarak seçimlere hazırlandığını vurgulayarak, "Ben yıllarca faizlerin sıfır olduğu ülkelerde ticaret yapan bir müteşebbisim. Deneyimlerim ve tecrübelerim bu konuda sınırsızdır. Allah şahit milletim bana bir fırsat verecek olur ise onlara ’Faizsiz bir Türkiye vadediyorum’ şeklinde konuştu.

Vergi oranlarını da düşüreceğini söyleyen Yılmaz, "Açık ve net söylüyorum. İlk işim vergileri azaltmak olacak. Benim halkım bu vergileri ödemeye devam edecek olursa satmadık bir şeyi kalmayacaktır. Sırtındaki atleti dahil satacak duruma gelmiştir. Derhal halkın yaşam kalitesini güçlendirmek için vergi indirimine gidilmelidir. Halka nefes aldırılmalıdır" şeklinde konuştu.

Amerika’da Trump’ın başkan seçilmesini örnek gösteren Yılmaz, "Amerika siyasilerden bıkınca iş dünyasından bir ismi devlet başkanı seçti, ekonomik veriler son derece iyi. Bizde neden olmasın. 25 yıldır Polonya, Romanya, İsrail, Türkiye’de sayısız milyarlarca dolarlık projeler üretmiş, Amerika’nın Trump’ına karşı Türkiye’nin hayatı başarı ile dolu Ahmet Reyiz’i neden Türkiye’de başkan seçilmesin" ifadelerini kullandı.

