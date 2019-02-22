MYP Lideri Yılmaz, İhlas Holding kurucusu Dr. Enver Ören’in ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, İhlas Holding kurucusu Dr. Enver Ören’in ölümün 6. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Yılmaz mesajında, "Türkiye’de bir çok alanda son derece önemli yatırımlara öncülük etmiş olan, ülkesine hizmette sadakatten ayrılmayan, her zaman güler yüzü ile çevresine huzur veren Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı ve TGRT gibi kurumları milletimize bir değer olarak hediye eden çok değerli İhlas Holding’in kurucusu Enver Ören Beyefendiyi ölümünün 6. yılında rahmetle anıyoruz. Doğruların istisnasız sonsuz zafere ulaştığı konusunda şüpheye düşmeden çok değerli İhlas ailesi ve yakınlarına onun ilkeleri ışığında devamı kesilmeyen başarı ve huzur diliyoruz" ifadelerini kullandı.



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