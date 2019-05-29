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MYP lideri Yılmaz: "İmar affında sorun var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2019 14:45 | Son Güncelleme

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Ahmet Reyiz Yılmaz imar affında sorunlar olduğunu belirterek, "İmar affı düzenlemesi yeniden gözden geçirilerek sürenin uzatılması gerekir" dedi.MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, imar affı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

MYP lideri Yılmaz: "İmar affında sorun var"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Ahmet Reyiz Yılmaz imar affında sorunlar olduğunu belirterek, "İmar affı düzenlemesi yeniden gözden geçirilerek sürenin uzatılması gerekir" dedi.
MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, imar affı konusunda değerlendirmelerde bulundu. İmar affından beklenen gelirin mevcut şartlarda elde edilemeyeceğini savunan Yılmaz, "Öncelikle kanun, ’Yapı Kayıt Belgesi 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için verilir’ ifadesinde kaydedilen yapı durumu ile ne kastettiği, uygulamada iskanlı yapılar mı iskansız yapılar mı olduğu hususları tam olarak belli değildir. Örneğin 31.12.2017 tarihinden önce ruhsat alıp inşaatın yüzde 70’den fazlasını tamamlamış ve iskanını da 2019’da almış olan bir yapı cins değişikliği yapmak isterse, bu değişiklik iskanlı yapı kapsamında mı değerlendirilir, yoksa sadece cins değişikliği olan alanlar mı ödenecek bu husus açık değil. Bu nedenle kimse başvurmuyor. Çünkü iskan olduğu halde yapının tamamının alınması ve yüksek maliyet olması bu barışı vatandaş açısından cazip hale getirmiyor" ifadelerini kullandı.
İmar affı düzenlemesinin yeniden gözden geçirilerek sürenin uzatılması gerektiğini söyleyen Yılmaz, "İlave bir düzenleme ile 31.12.2017 tarihi sadece bu tarihten önce ruhsat almış yapıları bu tarihten sonra iskan almış yapılarda cins değişikliğine gidilmesi halinde ise sadece ilgili alanların bodrum, otopark vb. iskanlı yapı maliyetinden bedel ödemelerinin önü açılırsa barış yolu ile elde edilecek gelir ziyadesi ile artacaktır. Sayın Bakan da Cumhurbaşkanı da göreceklerdir ki bu yasa ile hedeflenenden daha fazla bir gelir elde edilecek ve hazineye ciddi miktarda para girecek. Basit bir düzenleme ile İmar Barışı süreci bu şekilde düzenlenip uzatılmalıdır. Kısaca 31.12.2017 tarihinden önce ruhsat ve yapı oluşumuna bakılmalı ve 2020 dahi olsa iskan alınmış yapılar iskanlı yapı bedelleri üzerinden değerlendirilmelidir" şeklinde konuştu.

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