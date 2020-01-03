HABER
  4. MYP Lideri Yılmaz “İranlı General’in öldürülmesi bedeli ağır bir sürece neden olabilir”

MYP Lideri Yılmaz “İranlı General’in öldürülmesi bedeli ağır bir sürece neden olabilir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.01.2020 11:17 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’ta gerçekleştirilen saldırı sonucunda İranlı General Kasım Süleymani’nin hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yapan MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz “Amerika tarafından gerçekleştirilen bu saldırı bölgeye istikrarsızlık getirmeye devam edecek.

MYP Lideri Yılmaz “İranlı General’in öldürülmesi bedeli ağır bir sürece neden olabilir”

Irak’ın başkenti Bağdat’ta gerçekleştirilen saldırı sonucunda İranlı General Kasım Süleymani’nin hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yapan MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz “Amerika tarafından gerçekleştirilen bu saldırı bölgeye istikrarsızlık getirmeye devam edecek. İran bu saldırıya cevap verebilir. Dolasıyla Ortadoğu’ya istikrar iyice kaybolmakta savaşı tetikleyecek kötü bir adım atılmıştır” şeklinde konuştu.
Amerika Birleşik Devletleri tarafından gerçekleştirilen füze saldırısı sonucunda Bağdat’ta öldürülen İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile ilgili yankılar tüm dünyada devam ediyor. 2020 için barış umutlarının yerine yeni bir savaşı tetikleyerek kötü bir adım olarak nitelendirilen ABD saldırısı İran tarafından karşılıksız bırakılmayacağı konuşuluyor.
Bu konuda bir açıklama yapan Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz “İranlı komutanın ölümü ile sonuçlanan saldırı bölgede sıkıntılı bir dönemin başlangıcı olacak. İran konusunda savaştan başka çare görmeyen Amerika bu adımla savaş konusunda kararlı tutumunu da ortaya koymuştur. Şimdi bölge de kartlar yeniden dağıtılacak. Daha agresif bir sürecin başlayacağına iyi bir işaret olan bu adım önümüzdeki günlerde kontrolden çıkacak bir sürece doğru ilerleyebilir. Türkiye açısından da durum kötü iken olası bir Amerikan ,İsrail ve İran savaşı karşısında daha da kötüleşecektir. En önemli konu Çin bu konuda ne adım atacaktır” ifadelerini kullandı.
MYP Lideri Yılmaz, ABD ile ciddi bir mücadele yürüten Çin’in müttefik gördüğü İran’a destek olmak konusunda geri durmayacağını iddia ederek “Çin yaşananlardan sonra bölgeye müdahale etmekten çekinmeyecek ve İran’a destek olmak için adımlar atabilir” şeklinde konuştu.
Türkiye açısından kritik bir sürecin başladığına dikkat çeken Yılmaz “Bu gelişmeler sonrası Türkiye’nin bölgedeki durumu daha da ciddileşmiştir. Türkiye, yaşanacak gelişmelerden olumsuz etkilenmemek için biran önce gerekli tedbirleri almak zorundadır. Asla istenmez fakat Ortadoğu’da meydana gelecek bir savaşta Türkiye bundan başta ekonomik olarak kendini korumak zorundadır” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajıKılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı
İçişleri Bakanı Soylu: Sınırımızın güney bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz ve izlemediğimiz bir durum söz konusu değildirİçişleri Bakanı Soylu: Sınırımızın güney bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz ve izlemediğimiz bir durum söz konusu değildir

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

Kasım Süleymani kimdir?

Kasım Süleymani kimdir?

Mucize Doktor'da Nazlı'dan aşk itirafı!

Mucize Doktor'da Nazlı'dan aşk itirafı!

1 Şubat 2020'de uygulamaya giriyor! Emanet hesap ile güvenli ödeme

1 Şubat 2020'de uygulamaya giriyor! Emanet hesap ile güvenli ödeme

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

HDP'den yerli otomobil açıklaması

HDP'den yerli otomobil açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı

AK Parti'li Turan'dan muhalefete 'Libya tezkeresi' tepkisi!

AK Parti'li Turan'dan muhalefete 'Libya tezkeresi' tepkisi!

Libya tezkeresi kabul edildi! AK Parti'den art arda açıklamalar

Libya tezkeresi kabul edildi! AK Parti'den art arda açıklamalar

Son dakika! Saadet Partisi 'Libya Tezkeresi' kararını değiştirdi!

Saadet Partisi oylamadan önce tezkere kararını değiştirdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Libya açıklaması: BM Barış Gücü gönderilsin

Kılıçdaroğlu'ndan Libya açıklaması

Son seçim anket sonucu! ORC Araştırma yayımladı, olası Cumhurbaşkanlığı seçimi için dikkat çeken oy oranları

ORC Araştırma'dan dikkat çeken anket!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.