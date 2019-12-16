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MYP Lideri Yılmaz "Türkiye Akdeniz’de haklarını güvence altına almayı sürdürmeli"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.12.2019 16:28 | Son Güncelleme

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Türkiye, Libya mutabakatı ile Akdenizde bütün haklarını güvence altına almaya devam etmelidir.

MYP Lideri Yılmaz "Türkiye Akdeniz’de haklarını güvence altına almayı sürdürmeli"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Türkiye, Libya mutabakatı ile Akdenizde bütün haklarını güvence altına almaya devam etmelidir. Yunanistan’ın Akdeniz ile hiçbir ilişkisi yoktur" dedi.
MYP Lideri Yılmaz yaptığı açıklamayla Türkiye Libya mutabakatını değerlendirdi. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki menfaatlerini güvence altına alması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Türkiye, Libya mutabakatı ile Akdeniz de bütün haklarını güvence altına almaya devam etmelidir. Diğer Kuzey Afrika ülkeleri ile de yapılabilecek her türlü işbirliği hayata geçirilmelidir. Yunanistan’ın Akdeniz ile hiçbir ilişkisi yoktur. Herkes işine bakmalıdır. Türkiye Doğu Akdeniz’de gaz çıkarma konusunda gecikmektedir" ifadelerini kullandı.
Türkiye ile Amerika’nın menfaatler eşitliği doğrultusunda her türlü stratejik ilişkiyi geliştirebileceğini savunan Yılmaz, "Fakat bu demek değil ki Amerika, Türkiye ile olan ilişkisini tek taraflı yürütecek. NATO bir güvenlik konseyidir. Gerek üye ülkelerin gerek bölgesel ve dünya genelinde huzur ve barışa hizmet etmelidir. Türkiye’nin NATO üyeliği eşitler ilkesine bağlıdır. Kimsenin nikahında bir ilişki değildir. Olmamalıdır da" diye konuştu.

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