Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Türkiye’nin Suriye’de kalıcı barış sağlanana kadar kontrol ettiği her alanı ilhan etmesi gerektiğini söyledi.

MYP Lideri Yılmaz yaptığı açıklamayla Suriye’de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Amerika’nın Suriye politikasına tepki gösteren Yılmaz, "Amerika, Suriye topraklarından DAEŞ’i kimin temizleyeceğini açıklamalıdır Bu işi Türk askeri mi yapacak. DAEŞ’i temizleme projesi kime ihale edilmiştir. Bu soruların cevabı da ortaya konulmalıdır. Biz millet olarak hala Suriye’de ülkemizin tam olarak ne yaptığı ve ne yapmak istediğini anlayabilmiş değiliz. Çünkü hükumetin açıklamaları ve yaptıkları Amerika tarafından bize verilmiş bir görevi işaret ediyor. Amerika da bu yönde açıklamalar yapıyor. Amerika ,Türklere mıntıka temizliği yaptırmaktan vazgeçmelidir. Hükumette bu tür taleplere cevap vermemelidir " ifadelerini kullandı.

"Suriye kısmen ilhak edilmelidir"

Kalıcı barış sağlanana kadar Türkiye’nin Suriye’de kontrol ettiği her alanı ilhak etmesi gerektiğini savunan Yılmaz, "Burada Türkiye’nin lehine Türkmen yapılanmasını sağlamalıdır. Bunun dışında bir durum kabul edilemez. Hedefe ulaşacak bir strateji ortada herkesin anlayacağı şekilde yoktur. Bu durum ülkemizin ve askerimizin büyük kayıplara uğramasına sebep verebilir. Bizim müttefikimiz yok. Her an bir tuzağın içine çekilmemiz de an meselesidir. Bu nedenle Askerimiz girdiği yeri ilhak ederek ilerlerse arkasını güvenli bölgelere yaslayarak ilerleyip en az zayiatla bu işi becerebilir. Nihayetin de bir ittifak sağlanacaksa da Türkiye ancak ilhak ettiği bölgeler üzerindeki hakimiyeti ile masaya en güçlü hali ile oturabilir" diye konuştu.