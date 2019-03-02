HABER

MYP lideri Yılmaz "Türkiye’nin MYP gibi yeni bir partiye ekmekten sudan daha fazla ihtiyacı vardır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2019 11:53 | Son Güncelleme

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Türkiye’nin cilalanmış eskilerden oluşan sözde yeni partilere ihtiyacı yoktur.

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Türkiye’nin cilalanmış eskilerden oluşan sözde yeni partilere ihtiyacı yoktur. Ama Türkiye’nin gerçek manada MYP gibi her açıdan yeni bir partiye ekmekten sudan daha fazla ihtiyacı vardır" dedi.
MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "Türkiye’nin yeni partiye ihtiyacı yok" açıklamalarını eleştirdi. Devlet Bahçeli’nin Türkiye’nin yeni parti ihtiyacı konusunda yanlış düşündüğünü söyleyen Yılmaz, "Türkiye’nin cilalanmış eskilerden oluşan sözde yeni partilere ihtiyacı yoktur. Buna katılırım ama Türkiye’nin gerçek manada MYP gibi her açıdan yeni bir partiye ekmekten sudan daha fazla ihtiyacı vardır. İl ve ilçe kongrelerimizin katılım yoğunluğu bunu açıkça göstermektedir" ifadelerini kullandı.
Bahçeli’yi yapılacak MYP kongrelerine davet eden Yılmaz, "Partimizin yarın yapılacak olan Urfa İl Kongresi olağanüstü bir kalabalık ve coşkulu bir katılımla yapılacaktır. İddialı konuşmak için demiyorum ama yoğun katılımlarla yapılan MYP il ve ilçe kongrelerimize katılan ve sayıları sürekli yükselen halkımız siyasiler gibi düşünmemektedir. Türkiye kesin olarak kendisini siyaseten yenilemelidir. Başkanlık sistemini tartışmadan gerekli düzenlemeleri yaparak ülkeyi ekonomik olarak refaha ulaştıracak adımları atmalıdır. Bunu da ancak ’Faizsiz bir Türkiye’ hedefi ile yola çıkan MYP kadroları yapabilir. Türkiye siyaseti kesin olarak yenilenecektir. Bu durum doğanın gereğidir. Herkese yaptığı hizmetlerden dolayı artısı eksisi teşekkür ederiz. Ama insanlarımızın ağır vergiler ve hayat pahalılığı altında yaşamaları daha fazla mümkün değildir. Sayın Bahçeli’ye yarın yapılacak MYP Urfa İl Kongresini izlemesini tavsiye ederim. Böylece yeni bir partiye ihtiyaç olup olmadığı pekala görebilirler" diye konuştu.

PARTNER'Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak''Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak'
Yıldırım: "Ordu-İstanbul el ele"Yıldırım: "Ordu-İstanbul el ele"
Mansur Yavaş, mal varlığını açıkladıMansur Yavaş, mal varlığını açıkladı

En Çok Okunan Haberler

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Rapor açıklandı! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Rapor açıklandı! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Nur Fettahoğlu'nun küvet pozu olay oldu!

Nur Fettahoğlu'nun küvet pozu olay oldu!

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Bakan Kurum'dan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na eleştiri

Bakan Kurum'dan CHP'li başkana tepki!

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

Mahir Ünal'dan flaş dolar açıklaması: 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Türkiye'den ABD'ye 'Fetullah Gülen' mektubu

Türkiye'den ABD'ye 'Fetullah Gülen' mektubu

Binali Yıldırım: Esenler'deki otogarı kaldıracağız

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.