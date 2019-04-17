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MYP lideri Yılmaz: YSK'nın kararlarına saygı duyulmalı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2019 15:02 | Son Güncelleme

MUHAFAZAKÂR Yükseliş Partisi (MYP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, seçim sonuçlarına yönelik itiraz süreciyle ilgili, "Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararlarına saygı duyulmalıdır" dedi.

MYP lideri Yılmaz: YSK'nın kararlarına saygı duyulmalı

ANKARA, (DHA)- MUHAFAZAKÂR Yükseliş Partisi (MYP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, seçim sonuçlarına yönelik itiraz süreciyle ilgili, "Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararlarına saygı duyulmalıdır" dedi.
MYP lideri Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamasında, seçim sonuçlarına yönelik tartışmalarda tarafların sakin olmalarını ve provokasyona mahal vermeden sükunetle işi çözmeleri gerektiğini söyledi. Yılmaz, "Türkiye, yeterince sıkıntı ile boğuşurken stadyumları veya kitleleri harekete geçirecek eylemlerden uzak durulmalıdır" dedi.
'YSK'NIN KARARLARINA SAYGI DUYULMALI'
Seçimlerde kısmi iptallerin kaosa neden olabileceğini kaydeden Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"YSK, bu durumu düşünmelidir. Eğer bir iptal olacaksa bu iptalin genele yayılması gündeme gelebilir. Bu nedenle alınacak karar çok ince düşünülmelidir. Hakkaniyeti bozacak bir karar olmamalıdır. Belli ki bazı usulsüzlükler var; o zaman gereği neyse YSK tarafından yapılacaktır. YSK'nın kararlarına saygı duyulmalıdır. Gerekirse seçim yenilenir. Endişe ve kargaşaya mahal yok diye düşünüyorum."

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