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MYP lideri Yılmaz’dan Barış Pınarı harekatına destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2019 01:01 | Son Güncelleme

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz’dan Barış Pınarı harekatına destek açıklaması geldi.

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz’dan Barış Pınarı harekatına destek açıklaması geldi. Yılmaz, "MYP Lideri Yılmaz yaptığı açıklamayla Barış Pınarı harekatına destek verdi. Yılmaz, "Harekete tam destek veriyoruz. Allah evlatlarımızı korusun. Cumhurbaşkanı tarafından Suriyelileri geriye yerleştirme planı çerçevesinde alınan harekat kararının başarılı bir şekilde sonuçlanması için bütün tedbirlerin alınacağı konusunda şüphe yoktur. Askerimize bu kutlu yolda üstün başarılar diliyoruz. Türkiye iktidar ve muhalefeti ile tek yürektir. Millet askerinin yanındadır" ifadelerini kullandı.
Amerika’dan yapılan açıklamaları eleştiren Yılmaz, "Amerika tarafından yapılan açıklamalar son derce çelişkili ve tutarsız açıklamalardır. Amerika açısından bölgeyi terk etmesini gerektirecek bir durum şu an için söz konusu değildir. İran tehdidi devam ediyor. Bu nedenle bu çekilme iddialarını yersiz bulmaktayım. Türkiye kendi planlarını hatasız ve eksiksiz herkesten bağımsız yerine getirmelidir. Bunu başarıp Suriyelileri yurtlarına yerleştirirse dünya kamuoyunda büyük bir liderlik örneği sergiler" şeklinde konuştu.
Harekat sürecinde Türkiye’nin dikkatli olması gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Bu süreçte düşman zor günü sever. Batıda Yunan, doğuda Ermeni boş durmayacaktır. Bu nedenle TSK bu ülkeleri de mutlaka dikkatle izleyecektir. Türkiye bu durumları fırsat bilen sayısız düşmana sahip bir ülke. Bu nedenle diri ve tedbirli olmak kaçınılmazdır" diye konuştu.

Türkiye’nin savaş uçağı sayısının yetersiz olduğunu savunan Yılmaz, şunları söyledi:
"Suriye işgal altında olmasına rağmen 220 savaş uçağına sahip. Batıda bekleyen Yunan 200 savaş uçağına sahip. Türkiye’de savaş uçak sayımız 207 adettir. Bu rakam bu büyüklük ve etrafında sayısız soruna sahip bir ülke için çok yetersizdir. Rusya bin 550, Amerika bin 955 adet savaş uçağına sahip. Bizim üzerimizde ise özellikle buraya dikkat çekiyorum özellikle savaş uçağı konusunda kasten ve bilinçli ağır bir ambargo var. Türkiye F35 alamadığı için filosunu büyütemiyor. Derhal bu duruma bir çözüm bulunmalı başka bir ülkeden alternatif savaş uçağı alınmalıdır. Çok fazla alternatif olmaması ise durumu daha da güçleştirmektedir"

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