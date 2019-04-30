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MYP lideri Yılmaz’dan "Faiz şurası" önerisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2019 14:12 | Son Güncelleme

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz Türkiye’nin faiz konusunu mutlaka çözmesi gerektiğini belirterek, "Gerekirse akil insanlardan kurulu bir faiz şurası toplanmalıdır" dedi.MYP Lideri Yılmaz yaptığı açıklamayla ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi.

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz Türkiye’nin faiz konusunu mutlaka çözmesi gerektiğini belirterek, "Gerekirse akil insanlardan kurulu bir faiz şurası toplanmalıdır" dedi.
MYP Lideri Yılmaz yaptığı açıklamayla ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi. ABD Merkez Bankası FED’in alacağı kararlara dikkat çeken Yılmaz "Bugün itibari ile Amerikan Merkez Bankası Fed tarafından alınacak kararlar son derce önemli. İnşallah ekonomiyi sarsacak, dolara yüksek etki edecek bir karar çıkmaz. Ama her halükarda dolarda yükseliş eğilimi devam edecek gibi gözükmektedir. Karar radikal çıkarsa yükseliş beklentinin çok üzerinde olabilir" ifadelerini kullandı.
Yılmaz, faiz konusunun mutlaka çözülmesi gerektiğini belirterek, "En büyük bela faizdir. Dünya bu konuda çok ilerledi. Bir çok ülke faiz ödemeden vatandaşına da faiz ödetmeden iş yapmaktadır. Avrupa Euro bölgesi ülkeleri, İngiltere, İsveç, İsrail sayısız örnek var. Dünyanın en yüksek faizini ödeyen Arjantin’le beraber iki ülkeden birisiyiz. Afrika’da bile faizleri bizden çok daha düşük ülkeler var. Faiz konusunda Türk halkı yönetilemiyor. Devlet aklı kolektif olmalı özellikle yurt dışında başarılara imza atmış ticari basireti yüksek insanlarımızdan faydalanılmalıdır. Gerekirse akil insanlardan kurulu bir faiz şurası toplanmalıdır" şeklinde konuştu.

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