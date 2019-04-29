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MYP Van il Kongresi yoğun katılımla yapıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.04.2019 16:00 | Son Güncelleme

İl ve ilçe başkanlıkları kongrelerine ara vermeden devam eden Muhafazakar Yükseliş Partisi bugün de Van il kongresini yoğun bir katılımla gerçekleştirdi.

İl ve ilçe başkanlıkları kongrelerine ara vermeden devam eden Muhafazakar Yükseliş Partisi bugün de Van il kongresini yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. Şehitlere saygı duruşu ile başlayan MYP Van il Kongresi İstiklal Marşı’nın ardından İl Başkanı ve Genel Başkan yardımcılarının konuşmaları ile devam etti.
Daha önce DSP çatısı altında siyaset yapmış olan Murat Atmaca delegelerin oyları ile MYP Muhafazakar Yükseliş PARTİ Van il Başkanlığına seçildi.
MYP liderinin mesajının okunduğu kongreye yoğun katılım dikkat çekti. MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz’ın kongreye gönderdiği mesaj şöyle:
"Biz doğusundan batısına Balkanlardan Hazara milleti İbrahim’in evlatları olarak aramıza ayrılık gayrılık sokulmasına asla müsaade etmeyecek bir anlayışı temsil ediyoruz. Biz atası babası bir olan Hz. İbrahim’in evlatlarıyız. Gün birlik beraberlik günüdür. Ekonomik olarak benim sizlere tek vaadim faizsiz bir Türkiye, adil paylaşım ve hukuk önünde eşitliktir. Çalışacağız, üreteceğiz adil bir şekilde paylaşacağız. Ekonomik değerlerimizin faiz altında erimesine izin vermeyeceğiz. Vergiler altında ezilen halkın sırtından ağır vergi yükünü kaldıracağız ve müreffeh modern anlayışa sahip bir Türkiye inşa edeceğiz" dedi.

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