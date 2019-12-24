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MYP’li Yılmaz: "Akşener grubu bize vermeli"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.12.2019 23:08 | Son Güncelleme

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, “Meral Akşener Ahmet Davutoğlu yerine MYP’ye grup önermelidir.

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, “Meral Akşener Ahmet Davutoğlu yerine MYP’ye grup önermelidir. Milliyetçi ve muhafazakar gelenekten gelen MYP’ye ve Ahmet Reyiz’e grup önermeyi ciddi ciddi düşünmelidir” dedi.
Başbakanlıktan ayrılırken hiçbir siyasi harekete katılmayacağını açıklamasına rağmen parti kuran Ahmet Davutoğlu’na mecliste grup kurması için milletvekili vermeyi teklif eden Meral Akşener’e tepkiler sürüyor. MYP Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz yazılı bir açıklama yaparak, “Akşener partisi dahi olmayan seçimlere girmeye hak kazanmamış bir partiye grup vermeyi teklif etmekte. Ahmet Davutoğlu’nun Türk siyasetine verdiği zarar ortada iken bu kadar cömert davranan Meral Akşener aynı teklifi siyaseten milliyetçi ve muhafazakar gelenekten gelen Muhafazakar Yükseliş Partisi’ne yapmalı” dedi.
Ahmet Davutoğlu’nun Türk siyasetine derin yaralar açtığını ileri süren Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, “Davutoğlu başarısızlığı ortadadır. Yıllarca uygulamaya çalıştığı “stratejik derinlik” siyaseti çökmüş ve Türkiye altında kalmıştır. Buna rağmen Meral Akşener, sanki bir yerden direktif almışçasına Davutoğlu’na grup kurması için milletvekili önermektedir. Türk kamuoyuna vermiş olduğu sözü tutmayan Ahmet Davutoğlu’nun bu ülkeye verebileceği hiçbir şey yoktur. Meral Akşener Ahmet Davutoğlu yerine MYP’ye grup önermelidir. Milliyetçi ve Muhafazakar gelenekten gelen MYP’ye ve Ahmet Reyiz’e grup önermeyi ciddi ciddi düşünmelidir” dedi.
İYİ Parti’de siyaset yapan Koray Aydın’a da seslenen Ahmet Reyiz Yılmaz, “Sayın Koray Aydın İYİ Partide elini değil gövdesini taşın altına koymuş bir isim olarak benim bu çağrımı parti içinde değerlendirmelidir” dedi.

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