Myra- Andriake kazılarında 9'uncu yıl tamamlandı

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Demre ilçesinde yürütülen Myra- Andriake kazılarının bu yılki bölümü sona erdi. Kazı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, kazılarda 9'uncu yılı tamamladıklarını belirterek, "Bir kazı başkanı olarak burada büyük hedeflerin hepsine ulaşmış durumdayım. Kazdık, koruduk, yayınladık ve müzeye dönüştürdük" dedi.

Demre'de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde yürütülen Myra- Andriake kazılarının 9'uncu yılı sona erdi. Kazıların bu yılki bölümünde Akdeniz, Koç ve İstanbul üniversitelerinden bilim insanları, farklı bölümlerden öğrenciler ve Antalya Valiliği ve Demre Belediyesi'nin sağladığı 50 işçi görev aldı. Yaklaşık 6 aylık kazıların tamamı Andriake Liman Kenti'nde sürdü.

2009 yılında başlayan Myra-Andriake kazılarında 9 yılda Andriake Liman Kenti'nde yoğun kazı çalışması yapıldı. Kazıların ilk yılı bugün Likya Uygarlıkları Müzesi olarak hizmet veren, kazıların başında dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay tarafından müze olarak tasarlanan Hadrian Granaryumu'nda başladı. Kazıların planlaması bu hedef çerçevesinde biçimlendi. Granaryumun kazısının ardından restoresi başladı. Hemen ardından Andriake Liman Kenti liman tesislerindeki agora, dükkanlar, hamamlar, kiliseler başta olmak üzere merkezin tamamı kazıldı. Kazıları tamamlanan yapılar, konservasyonları (sağlamlaştırma) yapıldı. Bu bölümde tamamlanan çalışmaların ardından tersaneler bölümünde kazılar başladı. Böylece liman karakteri, limanın ticari, sosyal ve teknik fonksiyonları 9 yılda ortaya çıkarıldı. Bu yapılar içinde Anadolu Akdenizinde tek olan sinagog gibi özgün yapılar yer aldı.

TURİZME BÜYÜK KATKI SAĞLAMAYADI

Likya Uygarlıkları Müzesi'nin açılmasıyla birlikte eskiden kalıntı ve doğal alan olan bu yerleşim alanı, kazıların tamamlanmasıyla yeni bir cazibe merkezi olarak sosyo-kültürel yapıya ve özellikle turizme büyük katkı sağlamaya başladı. Bu kazılar süresince çok sayıda özgün ve küçük buluntular da mimar olarak ortaya çıkarılan yapıların anlam kazanmasına ve Likya arkeolojisinin karanlıkta kalan birçok noktasını aydınlattı. Bugüne dek yapılan kazılarda ele geçirilen verilere göre limanın klasik çağdan itibaren etkin olarak çalışmaya başladığı belirlendi. Roma ve erken Bizans döneminde altın çağını yaşayan limanın 8. yüzyıldan itibaren alüvyonlarla dolarak bataklık haline geldiği tespit edildi.

'9'UNCU KAZI YILINI TAMAMLADIK'

Kazı başkanı Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik, çalışmalara ilişkin değerlendirme yaptı. Prof. Dr. Nevzat Çevik, "Myra'da ve onun Akdeniz'in en işlek limanı Andriake'de 9'uncu kazı yılını tamamladık. 9 yılda hem Myra'da tiyatro ve başka yapılarda ama özellikle Andriake'de o yıla programladığımız birçok şeyi biz birkaç yıl önce tamamlamış olduk. Bu program neydi? Limana ait bütün kamusal yapıları ortaya çıkarmak. Granaryum, agora ve diğer liman tesisleri, kiliseler, bunların hepsini ortaya çıkardıktan sonra konsolide etmek, sağlamlaştırmak ve bazılarını restore etmek. Bütün bu ana yol boyundaki yapılarla ilgili çalışmaları planladığımız gibi tamamladık. En son Likya Uygarlıkları Müzesi ile taçlandırmış olduk" dedi.

'KAZDIK, KORUDUK, YAYINLADIK VE MÜZEYE DÖNÜŞTÜRDÜK'

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte hem açık alan müzesi hem de Likya Uygarlıkları Müzesi'nde; Likya'nın bütün kentlerinden toplanan malzemelerle ilk kez Likya Uygarlığını tanıtan bir müze meydana getirildiğini vurgulayan Prof. Dr. Çevik, "Bir kazı başkanı olarak burada büyük hedeflerin hepsine ulaşmış durumdayım. Kazdık, koruduk, yayınladık ve müzeye dönüştürdük. Bu sezon da çok iyi bir çalışma yürüdü. Yaz kazı kampanyasında ve daha sonra Andriake ile beraber yürüttüğümüz çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarıyla da önemli yol alındı. Çok özgün buluntularla Andriake'nin karanlıkta kalmış hikayelerine yeni ışıklar tuttuk" diye konuştu.