Myra-Andriake kazılarında Batı Hamamı gün ışığına çıkarıldı

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Demre ilçesinde yürütülen Myra-Andriake kazılarının bu yılki bölümünde, Andriake Liman Kenti'nin Batı Hamamı gün ışığına çıkarıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, "Hamam, Andriake bir liman kenti olduğu için çok önemli bir merkez. Hamamda birçok evre tespit ettik. Uzun yıllar kullanıldığını gördük. Hamam sistemini belgelerle belirlemiş olduk" dedi.

Demre'deki Likya Birliği'nin en önemli 6 kentinden biri olan Myra Antik Kenti ve onun liman kenti olan Andriake Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde yürütülen kazıların bu yılki bölümü yaklaşık 4 ay sürdü. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik başkanlığında yürütülen ve 10'uncu yılına ulaşan kazılarda, Akdeniz Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nden 10 bilim insanı, 11 arkeolog, 15 arkeoloji öğrencisi ve 45 işçi görev aldı. Kazılarda önce çevre temizliği ve düzenleme yapıldı. Yarım kalan A ve B kiliselerinin kazıları tamamlandı.