HABER

Myrleia Antik Kenti için güç birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 13:45 | Son Güncelleme

Mudanya Belediyesi, Ömerbey Mahallesi sınırları içinde yapılan kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkan 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti’ni arkeopark olarak açık hava müzesine dönüştürmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.İlçeyi doğal, kültürel ve tarihi değerleriyle geleceğe taşımayı hedefleyen Mudanya Belediyesi, Myrleia’nın sahip olduğu tarihî değeri, ilgili kurul ve kurum müdürlerine tanıttı.

Myrleia Antik Kenti için güç birliği

Mudanya Belediyesi, Ömerbey Mahallesi sınırları içinde yapılan kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkan 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti’ni arkeopark olarak açık hava müzesine dönüştürmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.
İlçeyi doğal, kültürel ve tarihi değerleriyle geleceğe taşımayı hedefleyen Mudanya Belediyesi, Myrleia’nın sahip olduğu tarihî değeri, ilgili kurul ve kurum müdürlerine tanıttı. Myrleia Antik Kenti’nin Turizme Kazandırılması Projesi kapsamında Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin Myrleia’nın kuruluşu, antik kentin yayıldığı alan, tarih ve kültür turizmine katkısını anlatan bir sunum yaptı. Montania Otel’de düzenlenen toplantıya, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Gedik, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Erdal Çetindağ, Bursa Müze Müdürü Çiğdem Durakoğlu, Bursa Rölöve ve Anıtlar Müdürü Aylin Kırlangıç, ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı Mimar Mithat Kırayoğlu, Emekli Müze Müdürü Öcal Özeren ile belediye birim müdürleri katıldı. Sunumun ardından ilgili kurumların müdürleri ile Ömerbey Mahallesi’nde Hisarlık mevkii olarak anılan bölgede bulunan antik kente inceleme gezisi yapıldı. Helenistik ve Roma dönemine tarihlenen antik kentte bulunan mozaikler, inceleme gezisinde bulunan kurul müdürlerinin takdirini topladı. Sözer, Mudanya’nın turizm potansiyelinin yapılacak olan çalışmayla artacağını belirtirken, Türkyılmaz, “Yalnızca Bursa değil, bütün insanlığın değerlerinden biri olan Myrleia’yı geleceğe hep birlikte, sizlerin de desteğiyle taşıyacağız. Tek bir gayemiz var. Bu değer yok olmasın, el ele vererek insanlığa, kültür ve tarihe Myrleia’yı kazandıralım. Geleceğe tarihi bir imza atalım” diye konuştu.
Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 2015 tarihli kararı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile Bursa Müzeler Müdürlüğü uzmanları tarafından yürütülen sondaj kazılarında elde edilen veriler ışığında Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin tarafından sondaj raporunda bölgede pişmiş toprak künklerden oluşan su sistemleri, cadde ve sokakların altına döşenen atık su sistemleri ile tam anlamıyla antik kentin dokusunun bir bölümü açığa çıkartıldığı belirtilmişti. Yine aynı kazı raporlarında, çanak çömlek kırıkları açığa çıkarılan bölümün Helenistik ve Roma dönemlerine tarihlendiği ifade edilmişti.

Myrleia Antik Kenti için güç birliği

Myrleia Antik Kenti için güç birliği

PARTNERFirst Lady Melanie Trump'ın, gardırobu dudak uçuklatıyor! Montu bir daire fiyatındaFirst Lady Melanie Trump'ın, gardırobu dudak uçuklatıyor! Montu bir daire fiyatında
"İstanbul Opera Festivali'nde rekor seyirci hedefliyoruz""İstanbul Opera Festivali'nde rekor seyirci hedefliyoruz"
İzmir sahillerinde atlı denetimİzmir sahillerinde atlı denetim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Munzur Vadisi'nin renkli misafirleri

Yeryüzünün cenneti doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'LGBTİ Onur Yürüyüşü' tepkisi: Sapkınlıktır

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sert tepki: Sapkınlıktır

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme! Annesi açıkladı

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme! Annesi açıkladı

YSK hesapladı! Bazı illerin milletvekili sayıları düştü

YSK hesapladı! Bazı illerin milletvekili sayıları düştü

35 milyon yıllık! Hemen incelemeye alındı

35 milyon yıllık! Hemen incelemeye alındı

Hakkari'de ele geçirildi! Valilik paylaştı

Hakkari'de ele geçirildi! Valilik paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.