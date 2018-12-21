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'Myrleia Antik Kenti'ndeki AVM'nin yapı kayıt belgesi hukuksuz' iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 12:48 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, Myrleia Antik Kenti'nin liman kısmında bulunan kalıntılarının üzerine inşa edilen Özdilek AVM için 'İmar Barışı'ndan yararlanılarak alınan yapı kayıt belgesinin, hukuken geçerli olmadığı öne sürüldü.

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - BURSA'nın Mudanya ilçesinde, Myrleia Antik Kenti'nin liman kısmında bulunan kalıntılarının üzerine inşa edilen Özdilek AVM için 'İmar Barışı'ndan yararlanılarak alınan yapı kayıt belgesinin, hukuken geçerli olmadığı öne sürüldü. Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Mudanyalı hemşehrilerime söz verdim. Myrleia bizim kırmızı çizgimiz. AVM için bir çıkış noktası kalmamıştır. En acil şekilde yapı kayıt belgesinin iptal edilmesini, söz konusu alanda arkeolojik kazıların yeniden başlatılarak tarih ve turizm değerimizin günyüzüne çıkarılmasını istiyoruz" dedi. Mudanya'nın ilk kurulduğu yer olan 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti'nin liman kısmındaki Özdilek AVM'ye karşı mücadele sürdürülürken, Mudanya Belediyesi'nce AVM'nin yapı kayıt belgesinin iptali için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuru yapıldı. 'İmar Barışı'ndan yararlanılarak, yapı kayıt belgesiyle ruhsat alma hakkı elde edilen AVM'nin açılmasını Meclis'e taşıyan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'na, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un "Arkeolojik sit alanları 'İmar Barışı'ndan yararlanamıyor" yanıtını vermesi üzerine Mudanya Belediyesi'nce harekete geçildi. Belediye avukatları tarafından yapılan başvuruda, Bakan Ersoy'un 'İmar Kanunu'nun 4'üncü maddesinde belirtilen istisnalardan olan, arkeolojik sit alanlarında alınmış yapı kayıt belgelerinin hukuken geçerli olmadığını belirtmesi üzerine belgenin iptali istendi. BAŞKAN TÜRKYILMAZ: SONUNDA KAZANAN BİZ OLACAĞIZ Myrleia Antik Kenti üzerine kurulan Özdilek AVM'nin, hukuksuz olarak yapı kayıt belgesi alınıp, yasal boşluklardan yararlanılarak, alelacele açıldığını ileri süren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Mudanyalı hemşerilerime söz verdim. Myrleia bizim kırmızı çizgimiz. Yasalar açık. Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy da kanunu açık bir şekilde dile getirmiştir. AVM için bir çıkış noktası kalmamıştır. En acil şekilde yapı kayıt belgesinin iptal edilmesini, söz konusu alanda arkeolojik kazıların yeniden başlatılarak tarih ve turizm değerimizin günyüzüne çıkarılmasını istiyoruz. Myrleia'nın yok olmasını değil, insanlığa kazandırılmasını istiyoruz. Bir kenti yönetenlerin öncelikli amacı kentinin değerlerine sahip çıkmaktır. Myrleia'yı yaşatma mücadelemiz sürecek. Sonunda kazanan biz olacağız" dedi.

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