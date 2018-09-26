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"Myrleia'nın dünyaya kazandırılması için elimizden geleni yapacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 15:28 | Son Güncelleme

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz: - "Myrleia insanlığın olacaktır. Myrleia'nın dünyaya kazandırılması için elimizden geleni yapacağız. Bu ülkenin turizmden aldığı payın artması için bu işe gönül veren herkesle çıktığımız bu yolun başarıyla sonuçlanmasını diliyorum"

Bursa'nın Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ilçede 2 bin 700 yıllık olduğu belirtilen Myrleia Antik Kenti'nin üzerine inşa edilen alışveriş merkezi (AVM) sahiplerinin imar barışından faydalanarak yapı kayıt belgesi almasıyla ilgili sürece ilişkin,"Myrleia'nın dünyaya kazandırılması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Türkyılmaz, belediye binasında Myrleia Antik Kent Platformu üyeleriyle yaptığı basın açıklamasında, antik kentin bir kısmının kurtarılmasıyla ilgili yaptıkları çalışmaların ses getirdiğini belirtti.

Firma sahibine takas teklifinde bulunduklarını anımsatan Türkyılmaz, "Firma sahibine 'AVM ya da otelinizi orada yapın. Başka Mudanya yok.' dedik. Anlatamadık, oraya AVM'yi yapmak için çalışmalarını sürdürdü." diye konuştu.

Türkyılmaz, 1,5 yıl önce söz konusu bölgeyle ilgili plan değişikliği yapmak istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Ancak yargı süreci devam ederken imar affının böyle bir sürede çıkacağını tahmin edememiştik. Af çıktıktan sonra acele kamulaştırma kararı aldık. Bununla ilgili Bakanlığa yazıyı gönderdik, onay beklerken yasanın getirdiği zorunlulukla söz konusu firmaya işletme ruhsatı verildi. Bu konuyla ilgili çalışmalarımızın boşa gitmemesi için ekim ayı meclisine sunulmak üzere plan değişikliğini gündeme getirdik. Umuyorum ki, diğer siyasi partiler de 'arkeopark müze' şeklinde yapacağımız plan değişikliğine karşı çıkmayacaktır."

AVM'nin girişinin yapıldığı yolun Mudanya Belediyesinin tapulu arazisi olduğunu vurgulayan Türkyılmaz, "O yol, Demiryolu Parkı olarak planlanacak. Bunu en kısa zamanda uygulamaya koyacağız. Myrleia insanlığın olacaktır. Myrleia'nın dünyaya kazandırılması için elimizden geleni yapacağız. Bu ülkenin turizmden aldığı payın artması için, bu işe gönül veren herkesle çıktığımız bu yolun başarıyla sonuçlanmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

- "Firmayı boykot edeceğiz"

Platform üyeleri adına konuşan Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği Başkanı Caner Gökbayrak da söz konusu bölgeye AVM yapılmaması için uzun süredir mücadele verdiklerini anlattı.

Gökbayrak, Mudanya halkının da antik kent üzerine inşa edilen AVM'yi tercih etmeyeceğini ifade ederek, "Biz çok mücadele ettik. Elimizde en son bir kozumuz kaldı. Biz firmayı boykot etme kararı aldık, bunu tüm Türkiye'ye yayacağız." dedi.

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Bursa Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz Myrleia Antik Kenti

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