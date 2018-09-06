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Mysia Uluslararası Havacılık Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 20:51 | Son Güncelleme

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, festival kapsamında gösteri yaptı

BALIKESİR (AA) - Bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Mysia Uluslararası Havacılık Festivali, Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirildi.

Edremit'e bağlı Akçay Mahallesi'nde yapılan festivalde 28 sivil uçak ve Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri yaptı. Uçakların gösterilerini izlemek isteyen yaklaşık 10 bin kişi Akçay kordonunu doldurdu.

Festival kapsamında 28 sivil uçak, 3 gyrocopter, 5 paramotor ve yelken kanatlar gösteri uçuşları yaptı. Festival Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterisiyle sona erdi.

Körfez Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Adem Kuşçuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin beklenenden daha fazla ilgi gördüğünü ve bundan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Müthiş bir kalabalığın festivali izlemek için Akçay kordonunu doldurduğunu kaydeden Kuşçuoğlu, "Bir organizasyonu başardığımız için çok mutluyuz. İnşallah yeni organizasyonlarda festivali daha daha renk katarak devam ettirmek istiyoruz. Yaz sezonunun sona erdiği şu günlerde festival bölgemize iki üç günlük de olsa hareketlilik getirdi." dedi.

Festivali izleyenlerden Tarkan Denizer de Türk Yıldızları'na hayran kaldığını belirterek, "Burada benimle beraber birçok arkadaşımızın tüyleri diken diken oldu. Bir dahaki gösteri nerede, ne zaman diye interneti taramaya başlayacağız. Çok keyif aldık. Uçaklar ilk geçtikleri zaman eşimle ikimiz gözümüzü kapattık. Çarpacaklar zannettik ama çok güzeldi. İnşallah bunları tekrar ederiz. Edremit'te, körfezde bunları yaşarız." diye konuştu.

İstanbul'dan festivali izlemeye gelen Semim Bayraktar ise "Çok güzeldi, müthişti. Türk Yıldızları sonunda da festivale damgayı vurdu." ifadelerini kullandı.

Festivalin harika geçtiğini vurgulayan Ceylan Kılıç da Türk Yıldızları'nın gösterisinin müthiş olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Edremit festival Havacılık

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