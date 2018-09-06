BALIKESİR (AA) - Bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Mysia Uluslararası Havacılık Festivali, Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirildi.

Edremit'e bağlı Akçay Mahallesi'nde yapılan festivalde 28 sivil uçak ve Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri yaptı. Uçakların gösterilerini izlemek isteyen yaklaşık 10 bin kişi Akçay kordonunu doldurdu.

Festival kapsamında 28 sivil uçak, 3 gyrocopter, 5 paramotor ve yelken kanatlar gösteri uçuşları yaptı. Festival Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterisiyle sona erdi.

Körfez Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Adem Kuşçuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin beklenenden daha fazla ilgi gördüğünü ve bundan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Müthiş bir kalabalığın festivali izlemek için Akçay kordonunu doldurduğunu kaydeden Kuşçuoğlu, "Bir organizasyonu başardığımız için çok mutluyuz. İnşallah yeni organizasyonlarda festivali daha daha renk katarak devam ettirmek istiyoruz. Yaz sezonunun sona erdiği şu günlerde festival bölgemize iki üç günlük de olsa hareketlilik getirdi." dedi.