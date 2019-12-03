MZ: AB iklim kurtarma sürecine ivme kazandırabilir

Die Welt gazetesi Madrid'deki İklim Zirvesini yorum sütunlarına taşımış ve iklim tartışmasında Alman modelinin başarı şansını değerlendirmiş.

"İklim tartışması, özellikle de Almanya'da yüksek perdeden yapılıyor. Başbakan Merkel 'Eğer biz değilsek kim bunun mümkün olabildiğini gösterecek?' diye sordu. Ancak sorun şu ki kimse ilgilenmiyor. Almanya enerji santrallerindeki türbinleri kapatırken Rusya kömürde rönesans yaşıyor. Sera gazları hep küreseldi. Lakin bu hiçbir şey yapılamayacağı anlamına gelmiyor. Ancak ilerleme yavaş oluyor. Bu arka plana bakınca Alman modeli oldukça iddialı görünüyor. Nükleer enerji ve kömürden aynı anda vazgeçiyor, ancak yenilenebilir enerji için enerji deposu ve enerji hatlarını inşa etmiyor ve buna rağmen enerji güvenliği bekliyor. Bu model başarılı olursa dünya ilgilenebilir. Ancak pek de mümkün görünmüyor."

Badische Neueste Nachrichten gazetesi de İklim Zirvesini ele almış. Ancak yorumda 2020 yılında Glasgow'da yapılacak İklim Zirvesine kadar pek de bir ilerleme olmasının beklenmediği belirtiliyor.