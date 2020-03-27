MZ: Normale dönüş senaryoları üzerine kafa yormak gerekiyor

Sosyal yaşamın kısıtlanması, iş dünyasının salgına yaklaşımı ve ABD'deki durum başlıca yorum konuları.Mitteldeutsche Zeitung'da yer alan yorumda, salgın nedeniyle getirilen olağanüstü koşullardan normal hayata dönme senaryoları üzerinde düşünülmesi gerektiğini vurgulanıyor:

"Yaşı ileri olanlar hastalık, ölüm ve toplumsal izolasyondan korkarken gençler gerçekten maddi güvenceleri ve yaşam perspektiflerini kaybetmekten korkuyor. Bu korkuları karşılaştırmak mümkün değil. Doğru olan, sosyal ve ekonomik hayatı durdurmanın aylarca sürmemesi gerektiği. O yüzden normale dönüş senaryoları üzerine kafa yormak gerekiyor. Akla tabii sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasından yaşı ileri kişiler ve risk gruplarını muaf tutmak geliyor. Ancak çözüm bu kadar basit değil. Zira yaşı ileri kişiler ve kronik hastalar da diğer herkes gibi hakları olan vatandaşlar. Ve bu grup çok geniş."

Südwest Presse adlı gazetede özel sektörün koronavirüs odaklı üretime yoğunlaşmasının arka planı sorgulanıyor:

"İş dünyasından çok sayıda olumlu haber alabilmemiz güzel. Örneğin Bosch, korona testini hızlandırmayı başardı. Diğer yandan iş dünyası, şu anda faal olmamalarından yararlanarak kendi malları yerine koruyucu maske üretmeye kalkışıyor. Bunu elbette çok az firma insan sevgisinden yapıyor. Olay daha ziyade para kazanmak veya iyi bir PR kampanyasıyla imajını kuvvetlendirmekten ibaret. Ama bu önemli değil. Önemli olan, faydalı bir iş yapıyorlar. Kapitalizm gelmiş geçmiş en büyük dönektir. Başarısı da bundandır."