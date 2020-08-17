N'aptın Elon Musk: Starlink uydularının internet hızı açıklandı!

Elon Musk'ın birçok özel projesi var. Bunlara örnek olarak Starlink ve Neuralink'i örnek vermek mümkün. Neuralink, insan beynine çip yerleştirerek çeşitli hastalıklarla ve zorluklarla mücadele etmenin yollarını arıyor. Fakat Neuralink'in önünde daha çok yol var. Dünya'nın her yerine, uzaydan internet sağlamayı amaç edinen Starlink ise gerçekleşmeye çok yakın. Hatta o kadar yakın ki şu an bile Starlink'ten internet hız ölçümü yapılabiliyor.

İŞTE STARLİNK'İN İNTERNET HIZI

Ookla, Starlink'in internet hız verilerini paylaştı. Paylaşılan verilere göre, yörüngede bulunan Starlink uyduları, Dünya'ya 30 Mbps ila 60 Mbps arasında indirme hızı verdi. Uydular 5 ila 18 Mbps arasında ise yükleme hızı sundu. Bu hızlar, ADSL hızındaki internetlerden daha yüksek olsa da hala istenilen seviyede değil.

SPACEX'İN HEDEFİ GBPS HIZINDA İNTERNET

SpaceX, Starlink ile Gbps hızında internet sunmayı amaçlıyor. Fakat gördüğünüz üzere henüz 600 uyduya ulaşan Starlink projesinin internet hızı 60 Mbps'i geçemiyor. SpaceX'in hedefi ise 12 bin uydu ile Gbps hızında internet ulaştırmak. Böylece hızlı internet, oldukça uygun fiyatlarla dünyanın dört bir yanına sunulacak. Fakat bunun için biraz daha sabretmek gerek. Zira, SpaceX Starlink projesini 2027'de tamamlamayı planlıyor.

