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  4. N Kolay İstanbul Yarı Maratonu için yollar kapatılmaya başlandı

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu için yollar kapatılmaya başlandı

04.04.2021 02:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu için saat 02.00’da Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet Ayrımı, Yenikapı İDO arası, Namık Kemal varyant dönüşleri, Yenikapı Etkinlik Alanı’ndan Namık Kemal varyant güneye bağlantısı Sahil Kennedy Kuzey Avrasya Tünel Aksaray ayrımları ve Namık Kemal varyant arası kapatıldı.İstanbul Valiliği, N Kolay İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle 4 Nisan’da geçici süreyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurmuştu.

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N Kolay İstanbul Yarı Maratonu için saat 02.00’da Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet Ayrımı, Yenikapı İDO arası, Namık Kemal varyant dönüşleri, Yenikapı Etkinlik Alanı’ndan Namık Kemal varyant güneye bağlantısı Sahil Kennedy Kuzey Avrasya Tünel Aksaray ayrımları ve Namık Kemal varyant arası kapatıldı.
İstanbul Valiliği, N Kolay İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle 4 Nisan’da geçici süreyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurmuştu. Bu kapsamda saat 02.00 ile 15.00 arası kapalı olacak yollar kapatıldı.
Saat 02.00’da Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet Ayrımı, Yenikapı İDO arası, Namık Kemal varyant dönüşleri, Yenikapı Etkinlik Alanı’ndan Namık Kemal varyant güneye bağlantısı Sahil Kennedy Kuzey Avrasya Tünel Aksaray ayrımları ve Namık Kemal varyant arası araç trafiğine kapatıldı.

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