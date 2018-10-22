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- n11.com, butik moda markası 5in1Canpolat ile iş birliğine gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 10:27 | Son Güncelleme

5in1Canpolat’ın Kadın Giyim & Aksesuar kategorisinde yer alan geniş ürün portföyü n11.com’da tek tıkla ulaşılabilir olacak

İSTANBUL (AA) - n11.com, Türkiye’nin sevilen butik moda markası 5in1Canpolat ile iş birliğine gitti.

n11.com açıklamasına göre, n11.com, moda iş birliklerine yeni bir markayı daha ekleyerek, Türkiye’nin sevilen butik markası 5in1Canpolat’ı platformuna dahil etti.
5in1Canpolat’ın Kadın Giyim & Aksesuar kategorisinde yer alan geniş ürün portföyü n11.com’da tek tıkla ulaşılabilir olacak.

Her kadının stiline uyan, birbirinden renkli, trend ve şık modelleriyle öne çıkan 5in1Canplot markası, şimdi e-ticaret platformu n11.com’da online satışlarıyla Türkiye’nin her yerinden stil sahibi kadınlarla buluşuyor.

Adını moda tutkunu 5 kız kardeşten alan butik giyim markası 5in1Canpolat, bugün stil sahibi pek çok kadının kapısını çaldığı mağazalardan biri oldu. Moda sektörüne önce sosyal medya üzerinden satış ile giriş yapan Türk modacı kardeşler, tasarımlarının yoğun ilgi görmesiyle birlikte 2015 yılında kendi moda evlerini Nişantaşı’nda açtılar.

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Anahtar Kelimeler:
5in1Canpolat n11.com

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