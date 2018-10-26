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n11.com mağaza destek noktalarını genişletiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 15:59 | Son Güncelleme

n11.com, mağaza destek noktalarına bir yenisini daha ekleyerek Antalya Mağaza Destek Noktası'nı açtı

İSTANBUL (AA) - n11.com, mağaza destek noktalarına bir yenisini daha ekleyerek Antalya Mağaza Destek Noktası'nı açtı.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, n11.com, iş ortaklarının bilgi ve destek alabileceği mağaza destek noktalarının sayısını arttırmaya devam ediyor.

İlk etapta İstoç ve Eminönü'nde açılan noktalarla iş ortaklarına online mağaza sahibi olmaktan satış yönetimine, ürün listelemeden e-ticaretin püf noktalarına kadar birçok konuda destek olan n11.com, mağaza destek noktalarına bir yenisini daha ekleyerek Antalya Mağaza Destek Noktası'nı açtı.

Sektörü geliştirme ve büyütme hedefiyle iş ortaklarına bir adım daha yaklaşan n11.com'un Mağaza Destek Noktaları, nasıl mağaza açılır, satışımı nasıl yönetirim, başarılı ürün listeleme ve stok kontrolü nasıl olur gibi birçok sorunun yanıtını veriyor.

Fotoğraf stüdyosu, n11.com ve n11pro mağaza açılış ve platform desteği, kategori yöneticileriyle iletişim ve koordinasyon, satış ve kampanyalarla ilgili toplantılar, paketleme ve promosyon ürünleri ve e-ticaret eğitim hizmetlerini ücretsiz veren mağaza destek noktalarıyla n11.com iş ortaklarının yanında olmaya devam ediyor.

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Antalya Mağaza Destek Noktası n11.com

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