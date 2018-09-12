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n11.com Stevie Ödülleri'nde finalde yarışacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 11:44 | Son Güncelleme

n11.com, kariyer projesi TalentHub ile Stevie Üstün İşveren Ödülleri 2018 kapsamında final hakkı kazandı

İSTANBUL (AA) - E-ticaret platformu n11.com, dünyanın önde gelen iş ödülleri arasında gösterilen "Stevie Üstün İşveren Ödülleri 2018"de finale kaldı.

n11.com tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket, "Stevie Üstün İşveren Ödülleri 2018" kapsamında, Türkiye'nin bilişim sektöründeki potansiyelini harekete geçirmeyi amaçladığı kariyer projesi "TalentHub" ile final hakkı kazandı.

"IK Başarıları" ana kategorisinde finalistler arasına giren şirket, bu dalda uluslararası şirketlerin yanı sıra Türkiye'den Turkcell, Eczacıbaşı ve Borusan ile yarışacak.

Dünyanın en ileri uygulamalarını sergileyen uluslararası şirketlerin başvuru yaptığı Stevie Ödülleri, 21 Eylül'de New York'ta sahiplerini bulacak.

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n11.com Stevie Üstün İşveren Ödülleri 2018 TalentHub

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