HABER

n11.com, yeni okul döneminde kırtasiye ihtiyaçlarının adresi oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 09:56 | Son Güncelleme

n11.com, okulların yeni döneminde de öğrencilerin tüm kırtasiye ihtiyaçlarına cevap veriyor

İSTANBUL (AA) - Birbirinden ilgi çekici ve işlevsel ürünleri tek noktada buluşturan n11.com, okulların yeni döneminde de öğrencilerin tüm kırtasiye ihtiyaçlarına cevap veriyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, e-ticaret platformu, yarıyıl tatilinin bitmesi ve okulların yeniden açılmasıyla birlikte pek çok farklı marka ve modelde kırtasiye ürününü öğrencilerin beğenisine sunuyor.

Renkli kalemlerden not defterlerine, dünya haritalarından okul çantalarına kadar birçok seçenek, n11.com’da öğrencilerle buluşuyor. n11.com, okulların yeni döneminde de eğlenceli ve işlevsel kırtasiye ürünlerinin adresi oluyor.

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Sömestir tatilinde izcilik ve kayak eğitimiSömestir tatilinde izcilik ve kayak eğitimi
Arda Turan duruşma için adliyede (1)Arda Turan duruşma için adliyede (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
n11.com

En Çok Okunan Haberler

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Esenyurt'ta 'cinsel gücü arttırıcı çikolata' operasyonu

İstanbul Esenyurt'ta 'cinsel gücü arttırıcı çikolata' operasyonu

Binali Yıldırım'dan canlı yayında Buket Aydın'a: Ayakkabı numaramı da sor!

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Dikkati onca insanı dolandırılmaktan kurtardı! 'Ne yapıyorsunuz?' sorusuna yanıt alamayınca...

Dikkati onca insanı dolandırılmaktan kurtardı!

Başkentte komutanlığa operasyon!

Başkentte komutanlığa operasyon!

İstanbul Maltepe'de ortalık karıştı!

Ortalık karıştı! Çok sayıda polis sevk edildi

İstanbul Aksaray'da 'Fight Club' filmini aratmayan kavga!

Kimi izledi kimi tezahürat yaptı! Filmleri aratmaya kavga

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.