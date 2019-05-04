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n11.com'dan Dünya Star Wars Günü'ne özel indirimler

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 12:41 | Son Güncelleme

4 Mayıs Dünya Star Wars Günü'ne özel mayıs ayı boyunca birçok Star Wars ürünü indirimlerle sunuluyor

İSTANBUL (AA) - n11.com, 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü özelinde bir kampanya hazırlayarak, mayıs ayı boyunca birçok Star Wars ürününü indirimli sunuyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada milyonlarca hayranı olan Star Wars'ın, aksiyon figürlerinden oyuncaklara, anahtarlıklardan bardaklara kadar birçok ürünü vitrinlerde indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor.

1977 yılında serinin ilk filmi ile ortaya çıkan Star Wars kısa sürede dünya çapında popüler kültürün önemli bir simgesi haline geliyor.

Gücün kutsal sayıldığı ve doğaüstü yetenekler, zihin kontrolü gibi bilim kurgu unsurlarını barından Star Wars serileri Jedi ve Sithlerin mücadelesini anlatıyor.

Star Wars serilerindeki Darth Vader, Yoda, C3Po, R2D2, Chewbacca ve Stormtrooper figürlerinin oyuncak ve kupaları hayranları tarafından oldukça tercih ediliyor.

Star Wars koleksiyonuna yeni ürün ve oyuncak eklemek isteyenlerin mayıs ayı boyunca Dünya Star Wars Günü indirimleri için n11.com'dan alışveriş yapması bekleniyor.

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