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  4. N95 Dolandırıcılığı Gerekçesiyle 5 Tedarikçiye Dava

N95 Dolandırıcılığı Gerekçesiyle 5 Tedarikçiye Dava

02.05.2020 14:07 | Son Güncelleme

ABD’de maske imalatı devlerinden 3M firması, eyalet yönetimi yetkililerini çok sayıda N95 maskesi satma vaadinde bulunarak dolandırmaya teşebbüs ettikleri gerekçesiyle beş tedarikçiye dava açtı

N95 Dolandırıcılığı Gerekçesiyle 5 Tedarikçiye Dava

ABD’de maske imalatı devlerinden 3M firması, eyalet yönetimi yetkililerini çok sayıda N95 maskesi satma vaadinde bulunarak dolandırmaya teşebbüs ettikleri gerekçesiyle beş tedarikçiye dava açtı.

Davalı firmaların Amerika’nın Florida, Wisconsin ve Indiana eyaletleri yetkililerine sayıları milyarları bulan ancak ellerinde var olmayan N95 maskelerini fahiş fiyatlara satmaya çalıştığı belirtildi.

N95 maskelerini üreten 3M firması yetkilileri dava edilen tedarikçilerle bir bağlantılarının olmadığını söyledi.

Şirket yetkililerine göre, tedarikçilerden biri elinde 5 milyar N95 maskesi olduğunu iddia ederek, bu maskeleri eyalet yetkililerine satmaya çalıştı.

3M şirketinin yöneticilerinden Ivan Fong, “Buna benzer olaylara karşı hukuki adım atmaya devam edeceğiz. Bu yasadışı ve etik olmayan dolandırıcılık girişimlerinin engellenmesi için ulusal ve uluslararası emniyet birimleriyle de yakın temas halindeyiz” dedi.

Havada bulunan partiküllerin yüzde 95’ini filtreleyen N95 maskeleri özellikle Corona virüsü salgınında görev başında olan sağlık çalışanları için hükümet yetkililerince talep ediliyor.

3M yetkilileri, açılan davalardan elde edilecek olası tazminatın Corona salgınına karşı mücadelede rol oynayan ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara bağışlanacağını kaydetti.

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