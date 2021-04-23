"N95 Sıkıntısı Bitti Maskeler Yeniden Tek Kullanımlık Olmalı"

Başkan Joe Biden yönetimi, hastanelerde görevli sağlık personelinin pandemi sürecinde az sayıdaki N95 maskelerini birden fazla kez kullanmasını sağlayan acil istisnanın sona erdirilmesi için ilk adımı attı.
Yeterli miktarda kişisel koruyucu ekipmana erişim sağlayamayan binlerce sağlık çalışanı, tedavi ettikleri hastalardan Corona virüsü kaparak yaşamlarını yitirdi.
Eski Başkan Donald Trump yönetimi geçtiğimiz yıl maske, önlük, hastalardan sürüntü almak için kullanılan ucu pamuklu çubuk ve diğer pek çok tıbbi malzemenin yeterli miktarda bulunmaması nedeniyle hastane çalışanlarının tek kullanımlık malzemeleri temizlemeleri ve çoklu kullanım sağlamaları için bir rehber çıkarmıştı. Bu nedenle pandemi boyunca çok sayıda doktor ve hemşireye normalde her hastadan sonra çöpe atılması gereken N95 koruyucu yüz maskelerinden her hafta birer adet verilmiş ve maskeleri bir hafta boyunca tekrar tekrar kullanmaları istenmişti.
ABD'de imalatçılar artık N95 maske sıkıntısının sona erdiğini, imalat fazlası maskelerin satışa hazır olduğunu, hastaneler de 3 ila 12 aylık N95 maske stoğu yaptıklarını bildiriyor.
ABD hükümeti, bu açıklamalara yanıt olarak hastanelerin ve sağlık hizmeti sunan kurumların bundan böyle sağlık çalışanlarının her hasta için bir N95 maske kullanması uygulamasına geri dönmeleri gerektiğini bildirdi.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) bu ay başında sağlık kuruluşlarına gönderdiği mektupta, "FDA, sağlık hizmeti personelinin ve kurumların kriz kapasitesini koruma stratejilerini devre dışı bırakması tavsiyesinde bulunuyor' dedi.
Mektup, bir talimat niteliği taşımıyor. Hastanelerin N95 maskelerini sterilize edip çok kez kullanılmasını sağlaması, yasal olarak hala mümkün. Ancak FDA bünyesindeki Stratejik Ortaklıklar ve Teknolojik İnovasyon Dairesi Başkanı Suzanne Schwartz, önümüzdeki hafta ya da aylarda güncellenmiş bir rehber yayınlayacaklarını, hastanelerin bir kereye mahsus maske kullanımı uygulamasına geri dönme zorunluluğu getireceklerini bildirdi.
Schwartz, "Maskeleri mikroplardan arındırarak tekrar tekrar kullanmak son çareydi, olağanüstü bir önlemdi" dedi.
ABD'deki en büyük hemşire meslek örgütü Ulusal Hemşireler Birliği, yeni kuralları "doğru yönde atılan küçük bir adım" olarak niteledi. Ancak ABD'li 170 bin hemşireyi temsil eden meslek örgütü, FDA'in açıklamasının aslında hemşireleri "yarı yolda bıraktığını", bunun nedeninin, normal N95 maske arzının ne olduğu konusunda kararı sağlık kuruluşu yönetimlerine bırakması olduğunu kaydediyor.
Biden yönetimini standartları bir an önce güncellemeye ve bunları uygulamaya çağıran Ulusal Hemşireler Birliği, "Gerçeğin ne olduğunu biliyoruz, bol miktarda N95 maskesi var" dedi.
Kuzey California Sutter Hastanesi'nden yoğun bakım hemşiresi ve California Hemşireler Birliği üyesi Mike Hill, kendisinin ve meslektaşlarının hala sınırsız sayıda N95 maskesine erişemediklerini söyledi.
"Maskelerin fiyatı bir dolar gibi gayet cüzi bir miktarken Sutter hastanesinin maskelerin çoklu kullanımını talep etmesi çok saçma. Bizler ön cephede mücadele ediyoruz, hemşireleri korumaları gerekiyor. Hem bizi hem hastaları enfeksiyon riskiyle karşı karşıya bırakıyorlar. Bu maskelerin kullanım süreleri hiçbir zaman uzatılmamalıydı" dedi.
ABD'deki en büyük N95 maske imalatçı firması Prestige America'nın CEO'su Mike Bowen, bu maskelerin tek kullanımlık olarak tasarlandığının altını çiziyor.
Bowen, hem kendi firmasının hem diğer firmaların pandemi nedeniyle yatırım yaparak imalatı arttırdıklarını, şu anda ellerinde satılmamış milyonlarca adet N95 maske olduğunu söyledi.
"Hemşireler steril maske için yalvarırken Amerikan N95 maske imalatçıları depolarını hastanelerin satın almadığı N95 maskeleriyle doldurmak zorunda kaldı. Amerika'nın sağlık çalışanları bugünden itibaren steril, yeni N95 maskelerinden talep etmeye başlayabilir, başlamalıdır. N95 maske sıkıntısı artık sona erdi" dedi.
California eyaletinden Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Üyesi Anna Eshoo, çok sayıda sağlık çalışanının ölümüne yol açan maske sıkıntısı için "Bu ulusal bir utançtır, bir daha asla yaşanmamalı" dedi. FDA kararını değerlendiren Eshoo, "Bu müjdeli bir haber, Covid-19'u alt etme yolunda kaydettiğimiz ilerlemeyi gösteriyor. Yüksek kaliteli Amerikan yapımı kişisel koruyucu ekipmanların sürdürülebilir tedarikini sağlamaya yeniden yatırım yaparak bu tür kıtlıkların bir daha asla yaşanmamasını sağlamak zorundayız" şeklinde konuştu.