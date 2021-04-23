"N95 Sıkıntısı Bitti Maskeler Yeniden Tek Kullanımlık Olmalı"

Eski Başkan Donald Trump yönetimi geçtiğimiz yıl maske, önlük, hastalardan sürüntü almak için kullanılan ucu pamuklu çubuk ve diğer pek çok tıbbi malzemenin yeterli miktarda bulunmaması nedeniyle hastane çalışanlarının tek kullanımlık malzemeleri temizlemeleri ve çoklu kullanım sağlamaları için bir rehber çıkarmıştı. Bu nedenle pandemi boyunca çok sayıda doktor ve hemşireye normalde her hastadan sonra çöpe atılması gereken N95 koruyucu yüz maskelerinden her hafta birer adet verilmiş ve maskeleri bir hafta boyunca tekrar tekrar kullanmaları istenmişti.

ABD hükümeti, bu açıklamalara yanıt olarak hastanelerin ve sağlık hizmeti sunan kurumların bundan böyle sağlık çalışanlarının her hasta için bir N95 maske kullanması uygulamasına geri dönmeleri gerektiğini bildirdi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) bu ay başında sağlık kuruluşlarına gönderdiği mektupta, "FDA, sağlık hizmeti personelinin ve kurumların kriz kapasitesini koruma stratejilerini devre dışı bırakması tavsiyesinde bulunuyor' dedi.

Mektup, bir talimat niteliği taşımıyor. Hastanelerin N95 maskelerini sterilize edip çok kez kullanılmasını sağlaması, yasal olarak hala mümkün. Ancak FDA bünyesindeki Stratejik Ortaklıklar ve Teknolojik İnovasyon Dairesi Başkanı Suzanne Schwartz, önümüzdeki hafta ya da aylarda güncellenmiş bir rehber yayınlayacaklarını, hastanelerin bir kereye mahsus maske kullanımı uygulamasına geri dönme zorunluluğu getireceklerini bildirdi.

Schwartz, "Maskeleri mikroplardan arındırarak tekrar tekrar kullanmak son çareydi, olağanüstü bir önlemdi" dedi.

ABD'deki en büyük hemşire meslek örgütü Ulusal Hemşireler Birliği, yeni kuralları "doğru yönde atılan küçük bir adım" olarak niteledi. Ancak ABD'li 170 bin hemşireyi temsil eden meslek örgütü, FDA'in açıklamasının aslında hemşireleri "yarı yolda bıraktığını", bunun nedeninin, normal N95 maske arzının ne olduğu konusunda kararı sağlık kuruluşu yönetimlerine bırakması olduğunu kaydediyor.