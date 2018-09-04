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NA LCS'de finalin adı belli oldu!

ESPOR HABERLERİ  | 04.09.2018 16:16 | Son Güncelleme

NA LCS finalinde TSM'yi 3-2 ile geçen Cloud9 ve 100 Thieves'i 3-1 ile geçen Team Liquid karşılacak.

NA LCS'de finalin adı belli oldu!

NA LCS finalinde TSM'yi 3-2 ile geçen Cloud9 ve 100 Thieves'i 3-1 ile geçen Team Liquid karşılacak.

İlk yarı final maçı TSM ile Cloud9 arasında oynandı ve tam anlamıyla kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Serinin ilk maçını TSM kazandı ve durumu 1-0'a getirdi. İkinci maçta toparlanan Cloud9 durumu eşitledi ancak TSM üçüncü maçta geri döndü ve seride tekrardan öne geçmesini bildi. Bu krizden iyi çıkan Cloud9 diğer iki karşılaşmayı da kazanarak seriyi 3-2 ile bitirdi ve adını finale yazdırmasını bildi.
Diğer yarı final mücadelesi ise Team Liquid ve 100 Thieves serisinin arasında oynandı. İlk maçına hızlı başlayan taraf 100 Thieves oldu ve ilk maçı kazanmasını bildi. Serinin ikinci maçından itibaren ise Team Liquid vitesi arttırdı bu maçı kazanmasını bildi. 1-1'e gelen seri sonucunda aynı kazandığı ivmesini hiç kaybetmeyen Team Liquid maçı geriden gelerek 3-1 kazanmasını bildi ve adını finale yazdırarak Worlds’e gitmeyi garantiledi.

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Anahtar Kelimeler:
eSpor NALCS 100 thieves

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