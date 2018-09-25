İSTANBUL (AA) - Prof. Dr. Nabi Avcı, kültürün toplumlara ulaşmasında kullanılan mecralardaki çeşitlenmenin artık tek tip kültür anlayışının toplumun bütün gözeneklerine kadar işlenmesine izin vermediğini belirterek, "Kültürün toplumlara ulaşmasında kullanılan mecralardaki çeşitlenme, artık tek tip kültür anlayışının toplumun bütün gözeneklerine kadar işlenmesine izin vermiyor." dedi.

Prof. Dr. Avcı, Kültür Konseyi Derneği tarafından düzenlenen "Boğaziçi Söyleşileri" kapsamında "Siyaset ve Kültür" konulu bir konuşma yaptı.

Kültür siyasetinin en aşırı örneklerinin totaliter rejimlerde görüldüğünü, Hitler Almanyası ve Stalin Rusyası'nda bu işlerin had safhaya ulaştığını dile getiren Avcı, Almanya'da Goebbels ve Rusya'da Jdanov'un büyük kitleleri tepeden tırnağa resmi ideolojinin tarif ettiği, onayladığı bir kültür teknesinde yoğurmayı başarabileceklerini düşündüklerini hatırlattı:

Buna karşın yeterince başarılı olamadıklarını aktaran Avcı, şöyle devam etti:

"Artık teknoloji öyle bir hale geldi ki eskiden olduğu gibi insanları yukarıdan sopayla belli istikametlerde kültürlemenin mümkün olmadığı bir evreye geldik. Televizyon bugünkü kadar yaygın olsaydı, Hitler muvaffak olamaz hatta bir mizah unsuru olurdu. Hitler'i Hitler yapan radyodur. Hitler gerçekten çok usta bir konuşmacıydı, radyo mecrasını başarıyla kullandı. Radyo ile Almanları etkilemekte çok başarılı oldu ama görüntü olarak izlediğinizde o kadar muvaffak değil. Kültürün toplumlara ulaşmasında kullanılan mecralardaki çeşitlenme artık tek tip kültür anlayışının toplumun bütün gözeneklerine işlemesine izin vermiyor. Her şeye rağmen siyasetçiler bu günde iletişim mecralarına hakim olmakla, insanların ve kitlelerin fikriyatını şekillendirebileceklerini düşünmeden edemezler, bu yanlıştır. Bütün araştırmalar gösteriyor ki kitle iletişim araçları insanlarda yeni kanaatler oluşturmakta çok etkili değildir. Kitle iletişim araçları zaten insanlarda var olan fikirlerin pekişmesini sağlar."