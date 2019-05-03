Nablus’ta Ramazan sevinci

Batı Şeria’nın Nablus kenti Ramazan’a hazırlanıyor. Caddeleri fenerlerle donatan Filistinliler ilk sahuru bekliyor.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala oruç heyecanı başladı. Dünyanın birçok yerinde Müslümanlar Ramazan hazırlıklarını neredeyse tamamladı. İlk sahura hazırlanan Filistinli Müslümanlar da Batı Şeria’nın Nablus kentindeki sokakları fenerlerle aydınlattı. Sevinçle ilk sahuru bekleyen Filistinli Müslümanlar, her yıl daha büyük sevinçle karşılanan bu mübarek ayı birlik ve beraberlik içerisinde geçirmek istiyor.