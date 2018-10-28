Nablus'un tarihi mirası maketlerde hayat buluyor

NABLUS (AA) - KAYS EBU SEMRA - Dünyadaki en eski yerleşim alanlarından biri olan işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus'un tarihi mirası, Filistinli Nura Cerdane'nin ellerinde yeniden hayat buluyor. Filistinli genç kadın, çakıl taşları ve çeşitli yapı malzemeleri kullanarak yaptığı maketlerle kadim şehrin tarihi mimarisine ışık tutuyor. Necah Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Dekorları Bölümü'nden mezun olan ve Nablus Belediyesi'ne bağlı Toplumu Geliştirme Merkezi'nde çalışan Cerdane, görenlere şehrin mimari mirası hakkında fikir verecek tarzda yaptığı maketlerini AA muhabirine anlattı. Yaklaşık iki yıldır eski Nablus'un ayrıntılı maketlerini oluşturmak için çeşitli araştırmalar yaptığını söyleyen Cerdane, "Büyük bir mimari mirasa sahip olan Nablus'un Kenaniler ve İslam dönemine ait maketlerini tamamladım. Roma dönemini anlatacak şekilde tasarladığım maketler üzerinde ise hala çalışıyorum." dedi. - "Nablus, pek çok kişinin görmezden geldiği sırlara sahip kadim bir şehir" Nablus'un "Beldetu'l-Kadime" olarak bilinen Eski Şehir bölgesinde Roma, Bizans ve Memlük dönemlerine ait binaların bulunduğunu ifade eden Cerdane, "Eski Şehir'in büyük çoğunluğunu Roma ve Memlük dönemine ait yapılar üzerine inşa edilmiş olan Osmanlı dönemi yapılar oluşturuyor." diye konuştu.

Hazırladığı maket çalışmasının bu kadim şehri ziyaret eden turistler için bir gezi rotası oluşturacağını ifade eden Cerdane, "Nablus, pek çok kişinin görmezden geldiği sırlara sahip kadim bir şehir." şeklinde konuştu. Çalışmasını Nablus'taki kültürel mirasın tanıtılması ve şehrin tarihinin yerli ve yabancı ziyaretçilere en basit şekilde anlatılması olarak değerlendirdiğini söyleyen Cerdane, "Eski Şehir'deki bütün sokaklar tarihe tanıklık eden başlı başına turizm duraklarından oluşuyor." ifadelerini kullandı. - "Roma dönemindeki Nablus'u maket haline getirmek için 2 yıla ihtiyacım var" Nablus'un Kenaniler ve İslam dönemindeki mimarisini yansıtan iki maket çalışmasını tamamladığını kaydeden Cerdane, Roma dönemine yönelik araştırma ve çalışmalarının ise sürdüğünü aktardı. Tasarımlarında daha güzel bir görünüm için çakıl taşı ve birtakım basit yapı malzemeleri kullandığını anlatan Cerdane, yapım aşamasına geçmeden önce çok titiz bir araştırma süreci yaşadığını dile getirdi. Bu kadim şehrin az bilinen noktalarına ışık tutmak istediğini söyleyen Cerdane, şunları kaydetti: