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Naci Ağbal: 2023 yılı için 75 milyon turist ve 65 milyar dolar turizm geliri hedefledik

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 12:58 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal,Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TTYD) Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteğiyle gerçekleştirdiği "Turizm Yatırımcıları Forumu-TIF 2020" etkinliğinin açılışına katıldı.

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal,Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TTYD) Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteğiyle gerçekleştirdiği "Turizm Yatırımcıları Forumu-TIF 2020" etkinliğinin açılışına katıldı.
Etkinlikte konuşan Naci Ağbal, hükümetin 11. Kalkınma Planı'nda turizm sektörünü öncelikli gelişme alanlarından belirlediğini 2019-2023 dönemini kapsayan planda belirlenen, özel teşvik ve desteklerin sunulacağı stratejik sektörler arasında turizmin de bulunduğunu söyledi. Turizm sektörünün söz konusu planın hedeflerine ulaşması konusunda önemli rol üstleneceğini dile getiren Ağbal, burada ortaya konulan hedefleri kamu-özel sektör iş birliğiyle oluşturduklarını belirtti.

"2023 YILI İÇİN 75 MİLYON TURİST VE 65 MİLYAR DOLAR TURİZM GELİRİ HEDEFLEDİK"
Plan çerçevesinde 2023 yılı için 75 milyon turist ve 65 milyar dolar turizm geliri hedeflediklerini belirten Ağbal , "Ama ben inanıyorum ki sektör bu rakamların üzerine çıkacak. Biz hedefleri belirlerken ihtiyatlı davrandık." dedi. Plan dahilinde turizmde belirlenen temel stratejik öncelik ve hedeflere değinerek, hedefleri "turizmin çeşitlendirilmesi", "turizm sezon süresinin uzatılması", "hizmet kalitesinin artırılması", "daha fazla harcama eğilimi olan ziyaretçilerin ülkeye çekilmesi" ve "konaklama ve konaklama dışı harcamaların artırılması" şeklinde sıraladı.

"TURİZMDE YAPILACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"
Ağbal, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun "İlk 20'ye gireceğiz" dediğini anımsatarak, "Gireriz inşallah... Bunu yapabileceğimize inanıyoruz. Şu anda Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu platformunda da yeni ev ödevlerimizi aldık. Orada da yoğun bir çaba gösteriyoruz. Yakında bitirebilirsek bir paket, yasa çalışması da var. Adımlarımızı atıyoruz. Atacağımız her adım, turizm sektöründeki yatırımcıların da önünü açacak." şeklinde konuştu. Türkiye'nin turizm karnesinin son derece parlak olduğunu vurgulayan Ağbal, "Ancak potansiyelimiz çok yüksek. Turizmde yapacağımız daha çok işimiz,
alacağımız çok yolumuz var." dedi.

Ağbal, konuşmasının ardından sektörde emeği geçen ve önemli yatırımlar yapmış isimlere günün anısına ödül verdi.

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