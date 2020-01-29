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Naci Ağbal: Kamu harcamalarında hesabını veremeyeceğimiz bir kuruş dahi söz konusu değil

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2020 14:21 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, deprem vergisi tartışmalarıyla ilgili, "Kamu harcamalarıyla ilgili hesabını veremeyeceğimiz, izah edemeyeceğimiz bir kuruş dahi söz konusu değil.

Naci Ağbal: Kamu harcamalarında hesabını veremeyeceğimiz bir kuruş dahi söz konusu değil

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, deprem vergisi tartışmalarıyla ilgili, "Kamu harcamalarıyla ilgili hesabını veremeyeceğimiz, izah edemeyeceğimiz bir kuruş dahi söz konusu değil. Bu gelirler bir yerde çarçur edilmedi. Alnımız açık, gizlenecek, saklanacak bir şey yok" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Ankara Sanayi Odası'nın ocak ayı meclis toplantısına katıldı. Burada 'Küresel Ekonomi ve Türkiye Ekonomisi'yle ilgili sunum yapan Ağbal, daha sonra 2020 yılındaki ekonomiyle ilgili beklentilerini açıkladı.
'HESABINI VEREMEYECEĞİMİZ BİR KURUŞ YOK'
Toplantı sonrası basın mensuplarının deprem vergisi tartışmasıyla ilgili sorularına yanıtlayan Ağbal, ilgili bakanların bu konuda gerekli açıklamaları yaptığını ancak devletin harcadığı her kuruşun hesabını verdiklerini söyledi. Devletin topladığı vergilerin nerelere harcandığı konusunda olağanüstü bir şeffaflık geliştirdiklerini belirten Ağbal, "Maliyenin Muhasebat Genel Müdürlüğü sayfasını açıp bakın, her birinin hesabı kuruşu kuruşuna orada var. Kamu harcamalarıyla ilgili hesabını veremeyeceğimiz, izah edemeyeceğimiz bir kuruş dahi söz konusu değil. Bunu bir teknokrat sıfatımla söylüyorum" dedi.
'ÖZEL İLETİŞİM VERGİLERİNDEN DAHA FAZLA KAYNAK AYIRDIK BÜTÇEDEN'
2004 yılında Türkiye'nin büyük bir ekonomik krizden çıktığını ve bir program uygulandığını, bütçenin sağlıklı ve sağlam olması için adımlar atıldığını ifade eden Ağbal, şunları söyledi:
"O dönem birçok şey yapılırken özel iletişim vergisi de kalıcı hale getirildi. Dolayısıyla sonraki yıllarda, yılına göre 1 milyar, 3 milyar, 4 milyar gibi vergi gelirle topladık. Bütün vergi gelirleri nasıl bütçenin havuzuna gidiyorsa bu gelirlerde bütçenin havuzuna geldi. Yani bu gelirler bir yerde çarçur edilmedi. Bu gelirler alınıp özel olarak bir yerde kullanılmadı. Bana göre 17-18 yıldır Türkiye ekonomisindeki en önemli başarı hikayelerden birisi, kamu mali disiplinin de sağlanan başarıdır. Artık ayağımız yorganımıza göre uzatıyoruz, çok dikkat ediyoruz bütçemize. Gelirimizi toplarken dikkatli topluyoruz, harcarken de dikkatli topluyoruz. Buradan toplanan gelirlerden çok daha fazla kaynak var. Yatırım tarafında, cari harcamalarımızda, personel harcamalarımızda kısaca deprem konusunda harcadığımız paralar, bu topladığımız özel iletişim vergisinden kesinlikle daha fazla. Hiç kimsenin bu konuda söyleyemeyeceği bir şey yok. Alnımız açık, gizlenecek, saklanacak bir şey yok. En güçlü olduğumuz alanlardan bir tanesi. Burada toplanan özel iletişim vergilerinden çok daha fazla kaynağı bütçeden ayırdık. Özel bir hesapta toplanıp harcanabilir miydi? Bu 1999 yılında da tercih edilmemiş, bütçenin havuzuna gelmiş ve oradan harcanmış. Onun için milletimiz rahat olsun."

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