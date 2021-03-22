Naci Ağbal'ın görevden alınması dünya basınında: "En az Brexit kadar kötü, Türkiye kur krizi riskiyle karşı karşıya"

Naci Ağbal'ın Cuma akşamı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile görevinden alınması dünya basınında "şoke edici" bir gelişme olarak yorumlandı ve bu kararın Türk Lirası'nı olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekildi.

Financial Times (FT) gazetesi, "Merkez Bankası başkanını görevden alarak Erdoğan özüne döndü" başlıklı yazıda, Ağbal'ın iki yılı daha az bir süre içerisinde görevden alınan üçüncü Merkez Bankası başkanı olduğunu belirtti.

FT, "şok karar" olarak tanımladığı bu adımın, genel olarak piyasa dostu bir ekonomist olarak görülen Ağbal'ın atanmasını Merkez Bankası'nın bağımsızlığını güçlendirecek bir hamle olduğunu düşünen yatırımcıları rahatsız ettiğini yazdı.

Yazıda, "Şimdi ise analistler, gelişmekte olan ülkeler açısından oldukça kritik bir dönemde yeni bir kur krizi riskinin doğduğu uyarısı yapıyor ve yüksek faiz oranlarını 'tüm kötülüklerin anası' olarak nitelendiren Erdoğan'ın ekonomi yönetimini eski haline döndüreceğinden endişe duyuyor" denildi.

FT, Ağbal'ın yerine atanan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun "pek bilinmeyen bir bankacılık profesörü" olduğu ve Erdoğan'ın yüksek faiz oranlarının enflasyona neden olduğu yönündeki geleneksel olmayan görüşlerini paylaştığına dikkat çekti.