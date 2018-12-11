Naci Bostancı'dan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: Halkımız herhalde mazoşist değil

TBMM Genel Kurulu'nda 2019 yılı bütçe görüşmeleri yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından "Çok ağır sataşmalar var" diyerek söz alan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı şunları söyledi:

"Bir demokrasiyi demokrasi yapan iktidarla birlikte şüphesiz muhalefetin varlığıdır. Elbette muhalefet iktidara her türlü eleştirisini dile getirecektir, bunlar çok ağır da olabilecektir, biz bütün bunları dinleriz. Sayın Genel Başkan bir saatlik konuşmasının büyük bölümünde aslında AK Parti Grubuna ve sanıyorum AK Parti'ye oy verenlere seslenmek istedi. Daha çok beden dili itibarıyla bu gruba yöneldi. Şunu ifade etmek isterim ki: ‘Sarayın beslemeleri, yürütme ‘organı' ve bu minval üzere birtakım ifadeler aslında Sayın Genel Başkanın kurmak istediği iletişimin önündeki çok ciddi duvarlardır, engellerdir. Emin olun sesi bize ulaştıramaz. Dile dikkat etmek gerekir.

"BAKTIĞINIZDA ÜLKEYİ BATIRDIK, HERKES PERİŞAN"



Kılıçdaroğlu'nun çizdiği Türkiye tablosunun gerçekleri yansıtmadığını savunan Bostancı, "Sayın Genel Başkan bir Türkiye tablosu çizdi, çok dramatik bir tablo. Baktığımızda on altı yıldan beri halkı eziyoruz, azınlığı duymuyoruz, ülkeyi batırdık, herkes perişan. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar[!]) Sefalet diz boyu, tefecilere hizmet ediyoruz" dedi.