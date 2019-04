Naci Bostancı’dan Kılıçdaroğlu’na düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Çubuk’ta şehidimizin cenaze töreninde meydana gelen müessif olay asla kabul edilemez. Genel başkana ve CHP temsilcilerine bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Cumhurbaşkanımızın ‘Türkiye ittifakı’ ve ‘kızgın demiri soğutmak’ sözleriyle siyasi iklimin normalleşmesine çağrıda bulunduğu bir siyasi atmosferde bu olayın yaşanması ayrıca dikkate değerdir" dedi.

TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 99. yıl dönümü nedeniyle özel gündemle toplandı. Özel oturumda AK Parti adına konuşma yapan AK Parti Grup Başkanı Bostancı, “Cumhuriyet ve demokrasilerde kural bellidir. Yöneticileri halk seçer ve geri çağırır. Tüm seçimli makamlar kimseye mülk değildir. Bütün seçimlerde olan da budur. Seçim sonuçlarına hukukun imkanları ölçüsünde itiraz yolları vardır. Bunları kullanmaktan dolayı kimse suçlanamaz. Bir oyla dahi olsa seçimi kazanmak hukukunda şüphesiz ki altın oy yoktur. Bütün oylar eşittir ve kural her bir oyun hakkını korumak ahlakında kayıtlıdır. Tüm makamlar seçimle el değiştirmeye açıkken siyasi rekabet tartışmalarını otoriterlik, totaliterlik, diktatörlük kavramlarıyla yürütmek kendi içinde bir çelişkidir. Diktatörlükte seçimlerin bir önemi yoktur, bizde önemi var. Diktatörlükte makamlar el değiştiremez, biz de değiştirir. Diktatörlüklerde göstermelik seçimlerin hukuka ihtiyacı yoktur, bizde hukuk yolları herkes için ihtiyaçtır. Diktatörlüklerde muhalefet ya yoktur ya da haşmetmeablarının muhalefetidir, bizde herhalde herkes teyit eder ki ne haşmetmeab vardır ne de onun kaçınılmaz sonucu haşmetmeablarının muhalefeti vardır. Diktatörlüklerde muhalefetin iktidar tasavvuru olmaz, bizde muhalefetin her zaman böyle bir tasavvuru ve yol haritası olmuştur, olacaktır. Türkiye 16 Nisan referandumuyla sistemi değiştirmiştir. Artık, Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi vardır. Bu sistem farklı kesimlerin iş birliklerine imkan vermesi bakımından toplumsal açıdan bütünleştiricidir. Orta Doğu coğrafyasındaki küresel hayaletin toplumsal fay hatlarını tahrik eden siyaseti dikkate alındığında bu çok önemli bir işlevdir. İktidar meşruiyeti daha büyük bir toplumsal onaya bağlanmıştır. Yasama ve yürütmenin teorideki ayrılığı, pratikteki birlikteliği yeni sistemle daha net, daha gerçekçi bir ayrılmaya tabi tutulmuştur. Bu Meclis, yasaların yegane kaynağıdır. Toplumun sinir uçlarını temsil eden niteliği bu görevi en yüksek vasıfta yapmasına imkan vermektedir. Her yeni sistem süreç içinde herkesin el birliği, görüş ve eleştirileriyle tekemmül eder. Pratiği olmayan bir reddiyecilik yerine cumhuriyet ve demokrasimizi kanatlandıracak, Meclis dahil her demokratik kurumun gücünü artıracak bir çizgide sürece pozitif katkı vermek önemlidir” ifadelerini kullandı.

Ankara’nın Çubuk ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na düzenlenen yumruklu saldırıya değinen Bostancı, “Çubuk’ta şehidimizin cenaze töreninde meydana gelen müessif olay asla kabul edilemez. Genel başkana ve CHP temsilcilerine bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Cumhurbaşkanımızın ‘Türkiye ittifakı’ ve ‘kızgın demiri soğutmak’ sözleriyle siyasi iklimin normalleşmesine çağrıda bulunduğu bir siyasi atmosferde bu olayın yaşanması ayrıca dikkate değerdir. Türkiye’nin her tür gerilimi akıl ve sorumluluk çizgisinde aşmaya, beyanların bu istikamette oluşmasına ihtiyacı vardır” dedi.

“Avrupa merkezli olmak üzere küresel ölçekteki yabancı düşmanlığı, İslamafobiya ve Sri Lanka’daki kilise saldırıları gibi gelişmeler bizleri endişelendiriyor” diyerek sözlerini sürdüren Bostancı, “Dünyadaki egemen merkez siyasetlerin husumetin doğurduğu popülerlikten pay kapmaya çalışmaları endişemizi daha da artırıyor ancak diğer yandan, Avustralya’daki katliamın ardından ortaya konulan haysiyetli insani tavır ise ümitlendiriyor. Yerimiz, küresel ölçekte insanlığın, adaletin ve hakkaniyetin safıdır” ifadelerini kullandı.



