HABER

Naci Bostancı’dan Kılıçdaroğlu’na düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2019 16:10 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Çubuk’ta şehidimizin cenaze töreninde meydana gelen müessif olay asla kabul edilemez.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Çubuk’ta şehidimizin cenaze töreninde meydana gelen müessif olay asla kabul edilemez. Genel başkana ve CHP temsilcilerine bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Cumhurbaşkanımızın ‘Türkiye ittifakı’ ve ‘kızgın demiri soğutmak’ sözleriyle siyasi iklimin normalleşmesine çağrıda bulunduğu bir siyasi atmosferde bu olayın yaşanması ayrıca dikkate değerdir" dedi.
TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 99. yıl dönümü nedeniyle özel gündemle toplandı. Özel oturumda AK Parti adına konuşma yapan AK Parti Grup Başkanı Bostancı, “Cumhuriyet ve demokrasilerde kural bellidir. Yöneticileri halk seçer ve geri çağırır. Tüm seçimli makamlar kimseye mülk değildir. Bütün seçimlerde olan da budur. Seçim sonuçlarına hukukun imkanları ölçüsünde itiraz yolları vardır. Bunları kullanmaktan dolayı kimse suçlanamaz. Bir oyla dahi olsa seçimi kazanmak hukukunda şüphesiz ki altın oy yoktur. Bütün oylar eşittir ve kural her bir oyun hakkını korumak ahlakında kayıtlıdır. Tüm makamlar seçimle el değiştirmeye açıkken siyasi rekabet tartışmalarını otoriterlik, totaliterlik, diktatörlük kavramlarıyla yürütmek kendi içinde bir çelişkidir. Diktatörlükte seçimlerin bir önemi yoktur, bizde önemi var. Diktatörlükte makamlar el değiştiremez, biz de değiştirir. Diktatörlüklerde göstermelik seçimlerin hukuka ihtiyacı yoktur, bizde hukuk yolları herkes için ihtiyaçtır. Diktatörlüklerde muhalefet ya yoktur ya da haşmetmeablarının muhalefetidir, bizde herhalde herkes teyit eder ki ne haşmetmeab vardır ne de onun kaçınılmaz sonucu haşmetmeablarının muhalefeti vardır. Diktatörlüklerde muhalefetin iktidar tasavvuru olmaz, bizde muhalefetin her zaman böyle bir tasavvuru ve yol haritası olmuştur, olacaktır. Türkiye 16 Nisan referandumuyla sistemi değiştirmiştir. Artık, Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi vardır. Bu sistem farklı kesimlerin iş birliklerine imkan vermesi bakımından toplumsal açıdan bütünleştiricidir. Orta Doğu coğrafyasındaki küresel hayaletin toplumsal fay hatlarını tahrik eden siyaseti dikkate alındığında bu çok önemli bir işlevdir. İktidar meşruiyeti daha büyük bir toplumsal onaya bağlanmıştır. Yasama ve yürütmenin teorideki ayrılığı, pratikteki birlikteliği yeni sistemle daha net, daha gerçekçi bir ayrılmaya tabi tutulmuştur. Bu Meclis, yasaların yegane kaynağıdır. Toplumun sinir uçlarını temsil eden niteliği bu görevi en yüksek vasıfta yapmasına imkan vermektedir. Her yeni sistem süreç içinde herkesin el birliği, görüş ve eleştirileriyle tekemmül eder. Pratiği olmayan bir reddiyecilik yerine cumhuriyet ve demokrasimizi kanatlandıracak, Meclis dahil her demokratik kurumun gücünü artıracak bir çizgide sürece pozitif katkı vermek önemlidir” ifadelerini kullandı.
Ankara’nın Çubuk ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na düzenlenen yumruklu saldırıya değinen Bostancı, “Çubuk’ta şehidimizin cenaze töreninde meydana gelen müessif olay asla kabul edilemez. Genel başkana ve CHP temsilcilerine bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Cumhurbaşkanımızın ‘Türkiye ittifakı’ ve ‘kızgın demiri soğutmak’ sözleriyle siyasi iklimin normalleşmesine çağrıda bulunduğu bir siyasi atmosferde bu olayın yaşanması ayrıca dikkate değerdir. Türkiye’nin her tür gerilimi akıl ve sorumluluk çizgisinde aşmaya, beyanların bu istikamette oluşmasına ihtiyacı vardır” dedi.
“Avrupa merkezli olmak üzere küresel ölçekteki yabancı düşmanlığı, İslamafobiya ve Sri Lanka’daki kilise saldırıları gibi gelişmeler bizleri endişelendiriyor” diyerek sözlerini sürdüren Bostancı, “Dünyadaki egemen merkez siyasetlerin husumetin doğurduğu popülerlikten pay kapmaya çalışmaları endişemizi daha da artırıyor ancak diğer yandan, Avustralya’daki katliamın ardından ortaya konulan haysiyetli insani tavır ise ümitlendiriyor. Yerimiz, küresel ölçekte insanlığın, adaletin ve hakkaniyetin safıdır” ifadelerini kullandı.

PARTNEREn uzun ömürlü insanlar orada yaşıyorEn uzun ömürlü insanlar orada yaşıyor
YSK'dan İstanbul için ara kararYSK'dan İstanbul için ara karar
CHP İzmir’den 23 Nisan kutlamasıCHP İzmir’den 23 Nisan kutlaması

En Çok Okunan Haberler

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Beştepe'de 23 Nisan töreni

Beştepe'de 23 Nisan töreni

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu: Şehit cenazesine gitmeden önce aileyle ve muhtarla görüşüldü

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu

Kılıçdaroğlu kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu

TBMM'de 23 Nisan özel oturumu

TBMM'de 23 Nisan özel oturumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Son dakika: CHP'den Kılıçdaroğlu'na saldırı hakkında açıklama

Son dakika: CHP'den Kılıçdaroğlu'na saldırı hakkında açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.