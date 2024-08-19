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  4. Naci Görür'den büyük İstanbul depremi için endişelendiren paylaşım: ‘Bardağı taşıran son damla'

Naci Görür'den büyük İstanbul depremi için endişelendiren paylaşım: ‘Bardağı taşıran son damla'

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
19.08.2024 10:06
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Dün akşam 4.2 büyüklüğünde Muş’ta meydana gelen depremin ardından Yer Bilimci Prof. Naci Görür endişelendiren bir paylaşımda bulundu. Yer Bilimci Görür, bu depremin beklenen büyük İstanbul depremi için ‘bardağı taşıran son damla olmasından endişe ederiz’ dedi.

Naci Görür'den büyük İstanbul depremi için endişelendiren paylaşım: ‘Bardağı taşıran son damla'

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, dün akşam saat 21.15’te Muş’un Alabalık ve Varto ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin gerçekleştiği Alabalık – Varto’nun tam da Kuzey Anadolu Fay hattı ile Doğu Anadolu Fay hattının kesişme noktası olması endişe yarattı.

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‘‘BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLMASINDAN ENDİŞE EDERİZ’’

Dün yaşanan depremin ardından Yer Bilimci Prof. Naci Görür deprem hakkında bir kez daha uyardı.

Sosyal medya üzerinden yaşanan depremle ilgili paylaşımda bulunan Naci Görür, şunları söyledi;

‘‘Alabalık-Varto/Muş’ta 4,2 deprem oldu. Deprem tam KAF ile DAF’ın kesişme noktasında. Bu bölgede hem KAF hem de DAF üzerinde deprem bekleniyor. Bu nedenle böyle depremlerden endişe ederiz. Bu görece küçük depremin Bardağı taşıran son damla olmasından endişe ederiz. Sevgiyle’’

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Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul Prof. Dr. Naci Görür
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