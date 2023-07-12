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  4. Naci Görür'den dikkat çeken İstanbul depremi uyarısı: Adalar ve Kumburgaz fayının kırılmasını bekliyoruz

Naci Görür'den dikkat çeken İstanbul depremi uyarısı: Adalar ve Kumburgaz fayının kırılmasını bekliyoruz

12.07.2023 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depremiyle ilgili açıklamalar yaptı. Adalar ve Kumburgaz fayının kırılmasını beklediklerini ifade eden Görür, "Elazığ depremi ile alakalı da uyardık. Deprem vurdu kimse bir şey yapmadı. Şimdi de Marmara depreminin geleceğini söylüyoruz. Kuzey Anadolu fayının kuzey fayının kırılmasını bekliyoruz. Minimum 7.2 ile 7.6’ya varacak deprem bekliyoruz.” dedi.

Naci Görür'den dikkat çeken İstanbul depremi uyarısı: Adalar ve Kumburgaz fayının kırılmasını bekliyoruz

6 Şubat deprem felaketinin ardından açıklamaları dikkatle takip edilen yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen Afet Zararlarını Azaltma Çalıştayı’nda uyarılarda bulundu. Marmara ve Bursa’nın deprem riskini değerlendiren Görür, "Dünyada hiçbir ülke bizim kadar depreme hazırlanmamıştır. Kütüphane rafları rapordan geçilmiyor. Depremde ne yapılması gerektiği ile ilgili yüzlerce rapor görürsünüz ancak yapılan şey ne yazık ki oldukça az" dedi.

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"SİZİN İÇİN TEK TEHDİT BURASI DEĞİL"

1999 depreminin geleceğinin 70’li yıllardan itibaren belli olduğunu kaydeden Görür "Uyarılarımızı ne aziz halkımız, ne yerel yönetimler, ne de merkezi hükümet duydu. Elazığ depremi ile alakalı da uyardık. Elazığ bizi alkışladı, deprem vurdu kimse bir şey yapmadı. Şimdi de Marmara depreminin geleceğini söylüyoruz. Adalar ve Kumburgaz fayının kırılmasını bekliyoruz. Kuzey Anadolu fayının kuzey fayının kırılmasını bekliyoruz. Minimum 7.2 ile 7.6’ya varacak deprem bekliyoruz. Gemlik ve Bursa için birinci derece depremden söz ediliyor bu iki faydan söz ediyoruz. Sizin için tek tehdit burası değil’’ açıklamasında bulundu. (DHA)


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deprem naci görür

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