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Naci Görür'den İstanbul için korkutan deprem uyarısı! 'Nüfusun üçte biri...'

30.04.2023 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından gözler olası Marmara depremine çevrildi. Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul için yeni bir deprem uyarısı geldi. Olası Marmara depreminin sonuçlarına karşı uyaran Görür, önlem alınmadığı takdirde İstanbul'un nüfusunun üçte birinin göçük altında kalabileceğini belirtti. Görür ayrıca, Marmara'daki olası bir depremin Türkiye ekonomisine etkilerine de dikkat çekti. İşte Görür'ün dikkat çeken o sözleri...

Naci Görür'den İstanbul için korkutan deprem uyarısı! 'Nüfusun üçte biri...'

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem felaketi büyük yıkıma yol açarken, uzmanlar bir yandan yeni uyarılarda bulunuyor. Olası Marmara depremi ise merak edilen konuların en başında geliyor. Prof. Dr. Naci Görür de İstanbul depremi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

NTV'nin haberine göre, Prof. Dr. Naci Görür, olası Marmara depreminin sonuçlarına karşı uyararak önlem alınmazsa İstanbul nüfusunun üçte birinin göçük altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

'5 MİLYON İNSAN DOĞRUDAN ETKİLENECEK'

Marmara depreminin vurması durumunda bu asırda Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığının biteceğini iddia eden Görür, "Komplo teorisi gibi bir şey değil bu." dedi.

100 bin yapının göçeceğini ifade eden Görür, bu yapıların 1 milyon daireye eşit olduğunu ve her dairede 5 kişinin olduğunu varsayarak 5 milyon insanın doğrudan etkileneceğini dile getirdi.

'TÜRKİYE'NİN NEFESİ KESİLİR'

"Marmara depremi olduğu takdirde Marmara bölgesi ekonominin çarkları durur. Marmara bölgesi diz üstü çöker." diye konuşan Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Marmara bölgesi diz üstü çökerse Türkiye durur nefesi kesilir. Çünkü Türkiye'nin ekonomi, ticaret ve üretim özelliklerinin can damarı Marmara bölgesidir. O zaman Türkiye duraklar. Ekonomik olarak bağımsızlığını kaybeder."

Görür, şehirlerin hızla depreme dirençli hale getirilmesi için adımlar atılması gerektiğini söyleyerek "Eğer bu ülkenin insanları bu topraklarda ebediyyen yaşayacaklarsa depremde yıkılmayacak ayakta duracak. Bir dakikada onbinlerce insanını kaybetmeyeceği yerleşim alanlarını oluşturmak zorunda." dedi.

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