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  4. Naci Görür'den Kahramanmaraş'taki depremle ilgili açıklama! "Zamanı geldiğinde buradan itibaren kırılabilir"

Naci Görür'den Kahramanmaraş'taki depremle ilgili açıklama! "Zamanı geldiğinde buradan itibaren kırılabilir"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
31.12.2024 17:36
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Kahramanmaraş'ta bugün 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elbistan merkezi depremle ilgili deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür bir açıklama yaptı. Görür sosyal medya hesabından "Muhtemelen Malatya Fayına stres transferi ile ilgili. Burada deprem yoğunluğu daha fazla. Zamanı geldiğinde Malatya Fayı buradan itibaren kırılabilir" dedi.

Naci Görür'den Kahramanmaraş'taki depremle ilgili açıklama! "Zamanı geldiğinde buradan itibaren kırılabilir"

Kahramanmaraş'ta bugün saat 13.46'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Elbistan olan depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı.

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NACİ GÖRÜR'DEN KAHRAMANMARAŞ AÇIKLAMASI

Deprem sonrası sosyal medyadan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür bir açıklama yaptı. Görür açıklamasında depremin muhtemelen stres transferi nedeniyle meydana geldiğini ifade ederek "Zamanı geldiğinde Malatya Fayı buradan itibaren kırılabilir." dedi.

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Görür şunları ifade etti:

"Kahramanmaraş’ın Sünnetköyü/Elbistan yöresinde, Çardak Fayı ile Malatya Fayı kesim bölgesinde 4.0 büyüklükte deprem oldu. Muhtemelen Malatya Fayına stres transferi ile ilgili. Burada deprem yoğunluğu daha fazla. Zamanı geldiğinde Malatya Fayı buradan itibaren kırılabilir."

Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş Prof. Dr. Naci Görür
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