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Naci Görür'den korkutan 'Marmara' sözleri! Beklenen deprem için aralık verdi: 11 ilin toplamından...

03.06.2023 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat'ta 11 ilde yıkıma neden olan depremin ardından Türkiye beklenen Marmara depremini konuşmaya başladı. Prof. Dr. Naci Görür, Marmara depreminin minimum 7,2, maksimum 7,6 büyüklüğünde olacağını belirterek, "Eğer bu büyüklükte bir deprem olursa beklenen hasar Güneydoğu'da 11 ilin toplamından fazla olur." ifadelerini kullandı.

Naci Görür'den korkutan 'Marmara' sözleri! Beklenen deprem için aralık verdi: 11 ilin toplamından...

Kadıköy'de Çevre Festivali'nde konuşan Prof. Dr. Naci Görür, "Beklediğimiz büyüklükte Marmara depremi olursa hasar Güneydoğu'daki 11 ilin toplamından fazla olur. Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Tekirdağ Edirne de etkilenir. Avrupa yakasındaki zemin Anadolu yakasına göre daha kötü. Ancak kıyı bölgeleri her iki bölgede de iyi sayılmaz" dedi.

"DEPREM OLMUYORSA DÜNYA ÖLMÜŞTÜR"

Bilim Akademisi Üyesi, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kadıköy Belediyesi'nin Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda düzenlediği Çevre Festivali'ne katıldı. 'Afet ve Kentsel Dirençlilik' başlığıyla düzenlenen söyleşide konuşan Görür, depremlerin afet olmadığını dünyanın var olma sebebi olduğunu belirterek, "Eğer dünyada deprem olmuyorsa bilin ki hepimizin sonu gelmiştir, dünya ölmüştür. Ölü gezegende deprem yoktur" dedi.

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"ABUK SABUK BİNALAR YAPARSANIZ ÖLÜRSÜNÜZ"

Afetten ziyade depremin bir doğa olayı olduğunu insanların hayatlarını kaybetmesi üzerine afete dönüştüğünü söyleyen Naci Görür, "Fay zonlarına, abuk sabuk binalar yaparsanız ölürsünüz. İşte o zaman afet olur. Aynen Güneydoğu'da olduğu gibi, Marmara'da, İstanbul'da beklediğimiz gibi. Parası var, yok, emekli, fakir, fukara bakmadan devlet gücünü şefkatini göstermeli. Belediye ile kol kola girerek vatandaşımızın güvenliğini sağlamalı. Devlet olmanın gereği de budur" diye konuştu.

"HASAR 11 İLİN TOPLAMINDAN FAZLA OLUR"

Beklenilen Marmara depreminin minimum 7,2, maksimum 7,6 büyüklüğünde olacağını da ifade eden Görür, "Eğer bu büyüklükte bir deprem olursa beklenen hasar Güneydoğu'da 11 ilin toplamından fazla olur. Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Tekirdağ, Edirne de etkilenir. Bakın unutmayın bu doğrultu altındaki faylarda her nerede bir deprem olursa oranın 200 kilometre uzunluğu çapındaki her yer göreceli olarak birbirinden etkilenir. Avrupa yakasındaki zemin, Anadolu yakasına göre daha kötü. Anadolu yakası zemin olarak daha iyi, ancak kıyı bölgeleri her iki bölgede de iyi sayılmaz. Eğer siz denizden itibaren ilk 10 kilometrenin içerisindeyseniz özellikle Avrupa yakasında çok dikkatli olmanız lazım. Bu mesafe Asya yakasında biraz daha daraltılabilir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Görür, 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasının yapı stoku konusunda çok faydalı olduğunu ifade etti. (DHA)

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