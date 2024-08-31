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  4. Naci Görür'den nokta atışı deprem uyarısı! Tunceli, Erzincan, Bingöl...: "Eli kulağında! En az 7.4 büyüklüğünde"

Naci Görür'den nokta atışı deprem uyarısı! Tunceli, Erzincan, Bingöl...: "Eli kulağında! En az 7.4 büyüklüğünde"

31.08.2024 16:18
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Prof. Dr. Naci Görür'den endişe yaratan yeni bir deprem uyarısı geldi. Bingöl-Karlıova-Erzincan arasında en az 7.4 büyüklüğünde deprem olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Görür, "Eli kulağında. 7’nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur" diye konuştu. Görür, şu anda Tunceli’de deprem beklediğini de sözlerine ekledi.

Naci Görür'den nokta atışı deprem uyarısı! Tunceli, Erzincan, Bingöl...: "Eli kulağında! En az 7.4 büyüklüğünde"

Deprem Uzmanı ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den endişe yaratan açıklamalar geldi. Kanal Fırat ekranlarında yayınlanan Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık’ın hazırlayıp sunduğu Gündem programının canlı yayın konuğuy olan Görür, il il yer gösterek yakın tarihte deprem olabileceği uyarısında bulundu.

"ŞU ANDA TUNCELİ'DE DEPREM BEKLİYORUM"

Görür, “Şu anda Tunceli’de deprem bekliyorum. Erzincan’ın doğusunda Karlıova var. O aradaki kısım Kuzey Anadolu Fayı’nın en doğu ucudur. Biz ona Yedisu fayı diyoruz. Erzincan ile Bingöl’ün Karlıova ilçesi arasında kalıyor. Deprem ürettim üretecek.

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Çok uzak zamanda değil. Olursa 7’nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur. Orada bina ve nüfus yoğunluğu fazla değil ama yine de benim insanım hayatını kaybeder. Benim bu sözümü Tunceli valisi o bölgenin valileri ciddiye aldı. Oradaki kaymakamlarla da konuştum. Elimden geldiğince de onları uyardım. Tunceli’de çalışıyorlar.

Karlıova’ya bir fayda son deprem yapan fay geliyor. Karlıova-Bingöl-Göynük. Karakoçan ve oradan da Elazığ ve Elazığ’dan Malatya’ya oradan Hatay’a gidiyor.

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"EN AZ 7.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR! ELİ KULAĞINDA"

Şimdi beklediğimiz diğer deprem korktuğumuz yer, Karlıova ile Bingöl-Göynük arasıdır. Tam çatalda. 20 Şubat depremleri oraya enerji transfer etmiş olabilir. Deprem nerede olacak diyorsunuz. Bingöl-Karlıova- Erzincan arası en az 7.4 olabilir. Çünkü depremin ürettim periyodu durmuş. Eli kulağında. İkincisi Bingöl-Göynük arasında olma ihtimali fazla. O da 7’lik bir deprem. En son 1866 civarında olmuş. Bingöl-Göynük fayı, güneybatıya doğru devam ederse, Palu ve Elazığ’a gelir. Malatya’ya doğru geçer gider” ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Bingöl Erzincan Tunceli naci görür
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