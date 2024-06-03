Naci Görür'den uyarı geldi! 'Belediyeler şimdiden düşünmeli, deprem olduğu zaman çok geç'

Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, birinci derece deprem kuşağı üzerinde bulunan Amasya’nın Merzifon ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Programda konuşan Görür, deprem molozlarının içerisinde asbest, demir, çimento, kağıt, kimyevi madde, parlayıcı madde, toksik maddelerin bulunduğuna işaret etti.

"KENDİNİZİ YOK EDERSİNİZ"

Prof. Dr. Görür, “Eğer herkesin yaptığı gibi, İstanbul’da onu yaptılar, arabalara doldurup götürüp denize, etrafa dökerseniz kendinizi yok edersiniz. Uzun dönemde depremin öldüremediği insanları da siz çevreyi kirleterek ölümüne neden olursunuz” diye konuştu.

Belediyelerin sorumluluk alanlarında yapıları depreme karşı dayanıklı olmaya hazırlarken muhtemel bir depremde yıkılan binaların molozlarının bertaraf edilip geri kazanımının sağlanmasını da planlaması gerektiğinin altını çizen Görür, “Bunu belediyeler şimdiden düşünmeli, deprem olduğu zaman çok geç. O kargaşa gürültüde ne yapacaklarını şaşırabilirler” şeklinde konuştu.

Programa ev sahipliği yapan Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı da, depreme karşı dirençli Merzifon’u inşa etme çabası içerisinde olduklarını vurguladı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





