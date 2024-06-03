HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Naci Görür'den uyarı geldi! 'Belediyeler şimdiden düşünmeli, deprem olduğu zaman çok geç'

Naci Görür'den uyarı geldi! 'Belediyeler şimdiden düşünmeli, deprem olduğu zaman çok geç'

03.06.2024 20:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, birinci derece deprem kuşağı üzerinde bulunan Amasya’nın Merzifon ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Programda önemli uyarılarda bulunan Naci Görür, "Belediyeler şimdiden düşünmeli, deprem olduğu zaman çok geç" dedi.

Naci Görür'den uyarı geldi! 'Belediyeler şimdiden düşünmeli, deprem olduğu zaman çok geç'

Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, birinci derece deprem kuşağı üzerinde bulunan Amasya’nın Merzifon ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Programda konuşan Görür, deprem molozlarının içerisinde asbest, demir, çimento, kağıt, kimyevi madde, parlayıcı madde, toksik maddelerin bulunduğuna işaret etti.

"KENDİNİZİ YOK EDERSİNİZ"

Prof. Dr. Görür, “Eğer herkesin yaptığı gibi, İstanbul’da onu yaptılar, arabalara doldurup götürüp denize, etrafa dökerseniz kendinizi yok edersiniz. Uzun dönemde depremin öldüremediği insanları da siz çevreyi kirleterek ölümüne neden olursunuz” diye konuştu.

dgdffgfg

Belediyelerin sorumluluk alanlarında yapıları depreme karşı dayanıklı olmaya hazırlarken muhtemel bir depremde yıkılan binaların molozlarının bertaraf edilip geri kazanımının sağlanmasını da planlaması gerektiğinin altını çizen Görür, “Bunu belediyeler şimdiden düşünmeli, deprem olduğu zaman çok geç. O kargaşa gürültüde ne yapacaklarını şaşırabilirler” şeklinde konuştu.

Programa ev sahipliği yapan Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı da, depreme karşı dirençli Merzifon’u inşa etme çabası içerisinde olduklarını vurguladı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: İstanbul! Tekme ve değneklerle saldırdılarYer: İstanbul! Tekme ve değneklerle saldırdılar
Bakan Koca Burdur'da diyaliz diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalara ilgili açıklama: Entübe durumda hastamız kalmamıştırBakan Koca Burdur'da diyaliz diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalara ilgili açıklama: Entübe durumda hastamız kalmamıştır
Belediyenin aracına zarar veren şüpheli gözaltında!Belediyenin aracına zarar veren şüpheli gözaltında!
Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Naci Görür naci görür
En Çok Okunan Haberler
Jose Mourinho ilk hamlesini yaptı! Fenerbahçe'de ayrılık...

Jose Mourinho ilk hamlesini yaptı! Fenerbahçe'de ayrılık...

Bakan Koca Burdur'da diyaliz diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalara ilgili açıklama: Entübe durumda hastamız kalmamıştır

Bakan Koca Burdur'da diyaliz diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalara ilgili açıklama: Entübe durumda hastamız kalmamıştır

Bakan Şimşek'ten kira artış oranı açıklaması! "Çalışmamız yok"

Bakan Şimşek'ten kira artış oranı açıklaması! "Çalışmamız yok"

''20 yıldır hocayım böylesini daha önce görmedim''

''20 yıldır hocayım böylesini daha önce görmedim''

Ankara'da yasak aşk dehşeti! Eşini ve evdeki adamı öldürüp intihar etti

Ankara'da yasak aşk dehşeti! Eşini ve evdeki adamı öldürüp intihar etti

Böyle acı son görülmedi

Böyle acı son görülmedi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.