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  4. Naci Görür, İstanbul'da deprem beklediği yeri açıkladı! Son deprem sonrası nokta atışı yer gösterdi: "Fay kırılmış"

Naci Görür, İstanbul'da deprem beklediği yeri açıkladı! Son deprem sonrası nokta atışı yer gösterdi: "Fay kırılmış"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
23.12.2024 07:43
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Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara'da meydana gelen son depremin ardından yeni bir uyarı geldi. İstanbul'da deprem beklediğini yineleyen Görür, bu kez adeta nokta atışı yer gösterdi. Kumburgaz Fayında deprem beklediklerinin altını çizen Görür, "Fay kırılmış" uyarısında bulundu: "Fay nihayetinde stres biriktiriyor ve zaman zaman küçük depremler de oluşturuyor"

Naci Görür, İstanbul'da deprem beklediği yeri açıkladı! Son deprem sonrası nokta atışı yer gösterdi: "Fay kırılmış"

Marmara Denizi, Marmaraereğlisi - Tekirdağ açıklarında 3.5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından tüm Türkiye'de gözler yine Marmara Bölgesi'ne çevrildi. Uzmanlar her fırsatta beklenen büyük Marmara depremi için zamanın daraldığını belirtirken; yeni bir uyarı daha geldi.

NACİ GÖRÜR, DEPREM BEKLEDİĞİ YERİ AÇIKLADI

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara'da meydana gelen son depremin ardından bu kez adeta nokta atışı yer gösterdi.

GORUR

"KUMBURGAZ FAYINDA DEPREM BEKLİYORUZ"

Prof. Dr. Görür, beklenen Marmara Depremi'ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmara Denizinde olan 4’den küçük depremleri değerlendirmiyoruz" diyerek şu ifadeleri kullandı:

FDSF

"Son deprem Marmara Ereğlisi açıklarında oldu. Bu yörenin doğusunda Kumburgaz Fayında deprem bekliyoruz. Batısındaki Tekirdağ Fayı kırılmış ancak bu yörede depremler daha çok gaz çıkışları nedeniyle çökellerde oluşan deformasyonlar sonucu oluşuyor. Kilitli faylarda bile bu boyutta depremler normal. Fay nihayetinde stres biriktiriyor ve zaman zaman küçük depremler de oluşturuyor."

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Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul Marmara Prof. Dr. Naci Görür
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