Naci Görür, İstanbul için korkuttu! "An itibariyle olasılık yüzde 47" diyerek uyardı: 7,5 büyüklüğünde deprem olabilir

Naci Görür İstanbul depremi için hem uyardı hem korkuttu. Deprem uzmanı, yer bilimci Prof. Dr. Görür'den yine milyonları endişelendirecek açıklamalar geldi. Deprem konusunda Türkiye'yi biliçlendirmek için zaman zaman çıkışlarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Görür, İstanbul için deprem tehlikesinin kapıda olduğunu bir kez daha vurguladı.
NOW TV’de Ezi Gözeger ile ‘Çalar Saat Hafta Sonu’ programının konuk olan Prof Dr. Görür; Marmara'da 7,5 büyüklüğünde deprem beklendiğini ifade etti.
Görür, İstanbul'da anlık olarak deprem olma olasılığının da yüzde 47 olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Naci Görür, "Öküzün kafa sallamasıyla deprem olduğunu söyleyen insanlar var" derken, şöyle devam etti: "Depremin ne olduğunu bilmiyorlar. Bilmediğin bir şeyle mücadele edemezsin."
Naci Görür'ün açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:
Marmara Depremi’nin üzerinden 25 yıl geçti. Bazı şeyler yapılmasına rağmen ben hazır olunduğunu sanmıyorum.