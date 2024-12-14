Naci Görür, İstanbul için korkuttu! "An itibariyle olasılık yüzde 47" diyerek uyardı: 7,5 büyüklüğünde deprem olabilir

Naci Görür İstanbul depremi için hem uyardı hem korkuttu. Deprem uzmanı, yer bilimci Prof. Dr. Görür'den yine milyonları endişelendirecek açıklamalar geldi. Deprem konusunda Türkiye'yi biliçlendirmek için zaman zaman çıkışlarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Görür, İstanbul için deprem tehlikesinin kapıda olduğunu bir kez daha vurguladı.

İSTANBUL UYARISI: "7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"

NOW TV’de Ezi Gözeger ile ‘Çalar Saat Hafta Sonu’ programının konuk olan Prof Dr. Görür; Marmara'da 7,5 büyüklüğünde deprem beklendiğini ifade etti.

"OLASILIK AN İTİBARİYLE YÜZDE 47"

Görür, İstanbul'da anlık olarak deprem olma olasılığının da yüzde 47 olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Naci Görür, "Öküzün kafa sallamasıyla deprem olduğunu söyleyen insanlar var" derken, şöyle devam etti: "Depremin ne olduğunu bilmiyorlar. Bilmediğin bir şeyle mücadele edemezsin."

"DEPREME HAZIR OLDUĞUMUZU SANMIYORUM"

Naci Görür'ün açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

Marmara Depremi’nin üzerinden 25 yıl geçti. Bazı şeyler yapılmasına rağmen ben hazır olunduğunu sanmıyorum.

Bizde unutmaktan çok, bizim halkımız kendine yakışan davranış ve tutum içerisinde olmuyor. Biz kendi ülkemizin insanlarına kötü bir şey yakıştırmak istemiyoruz ama böyle hamasetle de bu olmuyor. Bilim ışığında yürümüyor insanlarımız. Bilimsel konuları yeterince kavramamış durumda. Bilim dışı birtakım inançlarla vakit geçiriyor.

Öküzün kafa sallamasıyla deprem olduğunu söyleyen insanlar var. Bugün bu oluyor. Depremin ne olduğunu bilmiyorlar. Bilmediğin bir şeyle mücadele edemezsin.

"DEPREM BAKANLIĞI OLSUN"

Deprem dirençli kentler inşa etmek sanıldığı kadar zor değil. Bir bakanlık kurun. Öbür bakanlıklara verdiğinizden biraz daha fazla bütçe verin. Devlet bakanlığı olsun, siyasete göre, partiye göre değişmesin. Türkiye'yi depreme hazırlamak üzere kurgulanmış bir bakanlık olsun. Liyakatlı kadrolarla bütün ülkeyi depreme hazırlamaya başlasın.

"BÜTÜN TÜRKİYE DİZÜSTÜ ÇÖKER"