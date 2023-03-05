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Naci Görür "önemli bir uyarı" diyerek paylaştı! Dikkat çeken 'deprem ve seçim' mesajı: 'O partilere asla oy vermeyin'

05.03.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medyada "önemli bir uyarı" başlığıyla dikkat çeken bir 'deprem ve seçim' mesajı paylaştı. 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketini ve 2 ay sonra seçim olacağını hatırlatan Görür, vatandaşlara çağrıda bulundu. Görür, "O partilere asla oy vermeyiniz. Bu kıstasa göre parti tercihinizi değiştiriniz" ifadelerini kullandı. İşte Naci Görür'ün dikkat çeken o paylaşımı...

Naci Görür "önemli bir uyarı" diyerek paylaştı! Dikkat çeken 'deprem ve seçim' mesajı: 'O partilere asla oy vermeyin'

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından seçim ve deprem konusunda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Görür'ün ‘Önemli bir uyarı’ başlığıyla yaptığı paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Görür, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Hatırlarsanız, birçok yazışma ve TV konuşmasında ben halk olarak biz siyasetten depremde can güvenliğimizi talep etmediğimizi, birçok seçimin gelip geçmesine rağmen bunu yapmadığımızı, depremde ölmek istemiyoruz diye hiç bir mitingte pankart açmadığımızı söyleyip durdum.

'EYT’LİLER KADAR BİLE OLAMADIK'

Hatta depremin siyaset üstü bir konu olduğunu da hatırlatarak şu öğüdü verdim: Sizin ve çocuklarınızın depremde can güvenliğini hedefleyen plan ve projesi olmayan hiçbir partiye oy vermeyin dedim. Bunu 6 Şubat depremlerinden çok önceden söyleye geldim. EYT’liler kadar bile olamadık dedim.

'ŞİMDİ SINAV ZAMANI'

Şimdi sınav zamanı. Bugünkü depremlerin enkazı henüz daha ortada ve canlarımızın acısı yüreklerimizde. 2 ay sonra büyük seçim var.

'O PARTİLERE ASLA OY VERMEYİNİZ'

Bugünkü partilerin ülke çapında kentlerimizin enkaza dönüşmeyip insanlarımızın göçük altında kalıp ölmeyeceği “DEPREM DİRENÇLİ KENTLER” kuracağız vaadini verip vermeyeceklerini, bunun için ne kadar inançlı ve hazır olduklarını, inandırıcı projelerinin ve ekiplerinin olup olmadığını görmedikçe, tatmin olmadıkça o partilere asla oy vermeyiniz. Bu kıstasa göre parti tercihinizi değiştiriniz.

'VEBALİ ÜZERİMİZDE OLACAK'

Aksi halde deprem bölgesinde ölen ve acı çeken tüm canlarımızın vebali bizim üzerimizde olacak ve ergeç aynı afetle biz de yüzleşeceğiz. Sevgiyle.

Naci Görür'den iki bölge için 7,4 büyüklüğünde deprem uyarısı! Naci Görür'den iki bölge için 7,4 büyüklüğünde deprem uyarısı!

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Anahtar Kelimeler:
deprem seçim naci görür

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