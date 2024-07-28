Naci Görür'ü isyan ettiren anket sonuçları: "Neler neler var! Olmayan ne biliyor musunuz?"

6 Şubat ne ilk ne sondu, Türkiye'de yeniden yıkıcı depremler yaşanacağı uzmanlarca da kabul edilen bir değerlendirme. Yine de ASAL Araştırma'nın anketinde Türkiye'nin en önemli sorunu sorulduğunda çok çeşitli yanıtlar gelirken deprem sorununun yanıtlarda yer almaması Prof. Dr. Naci Görür'ü isyan ettirdi.

ENVAİÇEŞİT YANIT GELDİ: İLK SIRA ŞAŞIRTMADI

ASAL Araştırma, 10-17 Temmuz tarihlerinde 2 bin kişiye "Bugün Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" diye sordu. Katılımcıların yüzde 64,6'sının yanıtı ekonomi/hayat pahalılığı oldu. Yüzde 6,2 ise "mülteciler" dedi.

Açık uçlu yöneltilen soruya yanıt olarak "Sorun yok" diyen de oldu, "Her şey sorun" diyen de. Kimileri "ahlaki değer kaybı" yanıtı verdi, fikri veya cevabı olmayanlar da vardı.

GÖRÜR: "HER ŞEY NORMALMİŞ GİBİ BUNU TARTIŞIYORLAR"

Sık sık depreme hazırlık yapılması konusunda uyarılarıyla Türkiye'nin kulak verdiği Prof. Dr. Naci Görür de anket sonuçlarını televizyondan öğrendiğini belirtti. Yanıtlar arasında deprem sorunu olmamasına dikkat çeken Görür, "Televizyondaki konuşmacılar da herşey normalmiş gibi bunu tartışıyorlar" diye sitem etti.

"ANKETTE NELER NELER VAR! OLMAYAN NE BİLİYOR MUSUNUZ?"

Vatandaşlara depreme dirençli kentler talep edilmesi yönünde çağrıda bulunan Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Halk TV’de Türkiye’nin en önemli sorunlarını gösteren bir araştırma yayınlandı. ASAL diye bir kurum yayınlamış galiba. Ankette pahalılık var, güvenlik var, işsizlik var, terör var, ahlak kaybı var, anayasa var, Daha neler neler var. Olmayan ne biliyor musunuz? DEPREM YOK, DEPREM. Daha yakında elli binden fazla suçsuz , günahsız insanlarını gömmüş bir toplumun gerçeği bu. Televizyondaki konuşmacılar da herşey normalmiş gibi bunu tartışıyorlar.

"HER ŞEY NORMALMİŞ GİBİ YOLA DEVAM EDEMEZSİNİZ"

Benim güzel kalpli insanlarım depremde kaybettiğimiz canlarımızı bu kadar çabuk unutamazsınız. Herşey normal gibi yola devam edemezsiniz. Siz bu değilsiniz. Sizi yönetenlerden DEPREM DİRENÇLİ kentler talep ediniz. Sevgiyle."

6 ŞUBAT'IN ACISI TAZE

Geçen yıl 6 Şubat'ta Türkiye büyük bir acıyla sarsıldı. 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler 14 milyon vatandaşı doğrudan etkiledi. Depremlerde 50 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır