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  4. Naci Görür'ün uyardığı kentte günler sonra deprem oldu! Hemen ardından yeni açıklama yapıp bir detayı vurguladı

Naci Görür'ün uyardığı kentte günler sonra deprem oldu! Hemen ardından yeni açıklama yapıp bir detayı vurguladı

30.11.2024 10:09
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Prof. Dr. Naci Görür'ün geçen hafta ödül aldığı törende uyarıda bulunduğu Antalya'nın açıklarında dün gece deprem oldu. Akıllara Görür'ün törendeki sözleri geldi. Bu arada Görür'den dünkü deprem sonrası bir açıklama daha geldi.

Naci Görür'ün uyardığı kentte günler sonra deprem oldu! Hemen ardından yeni açıklama yapıp bir detayı vurguladı

Antalya açıklarında dün gece meydana gelen deprem tedirginlik yarattı. Depremin ardından Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Muhittin Böcek'ten gelen açıklamalar yüreklere su serpti. Deprem sonrası olumsuz bir durum bildirilmedi. Prof. Dr. Naci Görür'ün geçen hafta Antalya'dayken kenti uyarması akıllara geldi.

ÖDÜL ALDIĞI TÖRENDE UYARMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Eğitim-İş Antalya Şubesi tarafından Prof. Dr. Naci Görür'e "Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü" verilmişti. Törende konuşma gerçekleştiren Görür, Antalya'da olabilecek depremlere karşı uyarıda bulunurken "Antalya arazisinin üzerinde oturduğu dört tane çok önemli fay sistemi var ve bu sistemlerin hepsi 7 ve üzeri deprem üretebilir. Antalya depreme dirençli kent olmalı." demişti.

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ANTALYA AÇIKLARINDAKİ DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 22.13'te merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan 4,8 büyüklüğünde deprem olmuştu. Gazipaşa'ya 73,72 kilometre mesafede olan depremin 34,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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NACİ GÖRÜR'DEN ANTALYA DEPREMİ SONRASI YENİ AÇIKLAMA

Prof. Dr. Görür dün geceki depremin Antalya Körfezi açıklarında gerçekleşmesine dikkat çekti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Görür "Helen-Kıbrıs dalma-batma zonunda 5,2 deprem oldu. Dikkat ederseniz Antalya Körfezi açıklarında" deyip geçmiş olsun dileğini iletti.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
deprem antalya naci görür
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